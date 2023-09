Za sklom: Tréningový kemp Los Angeles Kings – pohľad do vnútra predsezónnej sezóny NHL

By

National Hockey League (NHL) a NHL Network oznámili svoje partnerstvo s Los Angeles Kings pre štvrtú sezónu ich predsezónneho seriálu Behind The Glass. Táto trojdielna séria, produkovaná sieťou NHL Network v spolupráci s NHL Productions, poskytne pohľad do zákulisia intenzity, drámy a konkurencie prípravnej sezóny NHL cez optiku dvojnásobného šampióna Stanley Cupu Kings.

Nadchádzajúca sezóna Behind The Glass bude zahŕňať cestu Kings na južnú pologuľu, keď budú hrať proti Arizona Coyotes v austrálskom Melbourne v rámci globálnej série NHL 2023. Pôjde o vôbec prvé zápasy NHL, ktoré sa budú hrať v Austrálii, čo do série pridá vzrušenie. Hráči budú odpočúvaní a predstavení mimo klziska, čo fanúšikom ponúkne jedinečný obsah, keď budú súťažiť o svoje miesto na súpiske a pripravovať sa na otvorenie pravidelnej sezóny.

Po dvoch po sebe idúcich ziskoch Stanley Cupu v play-off Kings zvýšili očakávania ohľadom organizácie. Behind The Glass sa zameria na viceprezidenta a generálneho manažéra tímu Roba Blakea a hlavného trénera Todda McLellana, ktorí vedú tím počas tréningového kempu a formujú víziu pre trvalého kandidáta na Stanley Cup. Séria bude tiež profilovať kľúčových hráčov, ako sú novozískaný center Pierre-Luc Dubois, vychádzajúce hviezdy Adrian Kempe a Kevin Fiala a kmeňoví hráči veteránov Anze Kopitar a Drew Doughty. Prezident tímu Luc Robitaille poskytne jedinečný pohľad na to, čo znamená byť kráľom.

Behind The Glass mala premiéru prvýkrát v roku 2018 a fanúšikom ponúkla nevídaný pohľad na predsezónnu sezónu NHL očami New Jersey Devils. Odvtedy v sérii účinkovali Philadelphia Flyers a Nashville Predators. Tohtoročné vydanie zvýši stávky o medzinárodnú cestu do austrálskeho Melbourne.

Fanúšikovia môžu očakávať, že uvidia exkluzívny bonusový obsah a klipy z každej epizódy Behind The Glass zdieľané na platformách digitálnych a sociálnych médií pomocou hashtagu #BehindTheGlass. Okrem toho bude každá epizóda dostupná na platforme YouTube NHL, čo fanúšikom ponúkne viac príležitostí zapojiť sa do série.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp sľubuje, že fanúšikom priblíži hru a poskytne jedinečný a doposiaľ nevídaný pohľad na tím a predsezónnu sezónu. Vďaka bezprecedentnému prístupu táto dokumentárna séria určite nadchne fanúšikov, ktorí očakávajú nadchádzajúcu sezónu NHL.

