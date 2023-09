Program Valkyrie LMH sa vráti s Aston a Heart of Racing Partnership

Po viac ako troch rokoch pozastavenia sa program Valkyrie LMH znovu aktivuje prostredníctvom partnerstva medzi Aston Martin a americkým tímom Heart of Racing. Aston Martin a Heart of Racing údajne uzatvárajú dohodu o uvedení vozidla Valkyrie LMH na trať v roku 2021.

Aston Martin rokuje s dodávateľmi a zostavuje tím, ktorý bude dohliadať na program, vrátane bývalého technického riaditeľa Williamsu F1 Adama Cartera. Aj keď Aston Martin nepotvrdil oživenie Valkyrie LMH, spoločnosť zdôraznila svoju pretekársku DNA športových vozidiel a svoj záväzok zhodnotiť možnosti v rozvíjajúcom sa prostredí motoristického športu.

Šéf tímu Heart of Racing Ian James vyjadril želanie tímu posunúť sa do najvyššej triedy medzinárodných pretekov športových áut, ale uviedol, že zatiaľ nebola dosiahnutá ani podpísaná žiadna dohoda. Heart of Racing sa tento rok už rozšíril do majstrovstiev sveta vo vytrvalostných pretekoch (WEC) s Aston Martin.

Očakáva sa, že pretekárske auto Valkyrie bude súťažiť vo WEC aj v Medzinárodnej asociácii motoristických športov (IMSA). Auto bude poháňať 6.5-litrový motor V12 vyvinutý v spolupráci s Cosworth, podobne ako motor používaný v pouličnej verzii Valkyrie.

Program Valkyrie bol pozastavený, keď boli automobily LMDh založené na LMP2 začlenené do divízie Hypercar WEC. Aston Martin sa však rozhodol oživiť program na základe rád od Lawrencea Strolla, majiteľa Aston Martin, o návrate na vysokej úrovni do Le Mans.

Posledná účasť Aston Martin v najvyššej triede v Le Mans bola s otvoreným LMP1 AMR-One v roku 2011. Program Valkyrie je oddelený od prevádzky Aston Martin Racing, ktorá vyvinula kupé DBR1/2 P1 založené na Lole.

Zdroje:

- Autošport