Assassin's Creed Mirage: Návrat ku koreňom série Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage predstavuje významný míľnik pre Ubisoft Bordeaux, pretože je to prvýkrát, čo štúdio viedlo vývoj plnohodnotného vydania hry. Bordeaux, známy svojou prácou na Valhalla's Wrath of the Druids DLC, bol vybraný na vývoj štíhlejšieho a sústredenejšieho Mirage, ktorý mal byť pôvodne DLC pre Valhallu, než sa stal samostatným dobrodružstvom. Mirage sa odohráva v historickom meste Bagdad a má za cieľ vrátiť sa ku koreňom série Assassin's Creed a vzdať hold pôvodnej hre.

Jedným z kľúčových aspektov Mirage je jeho dôraz na stealth a vyhľadávanie, čím sa vracia klasická hrateľnosť Assassin's Creed. Sociálne miešanie sa vrátilo a umožňuje hráčom bezproblémovo splynúť s davmi a pohybovať sa po rušných uliciach bagdadského okrúhleho mesta. Parkour je tiež prominentná funkcia, pretože hráči môžu prechádzať mestom pomocou striech a vykonávať akrobatické pohyby, aby sa vyhli bojom. Pre tých, ktorí uprednostňujú rýchlejší spôsob dopravy, je navyše k dispozícii rýchle cestovanie na synchronizované miesta.

Samotné okrúhle mesto je pôsobivým prostredím s kanálmi, zeleňou a odlišnými štvrťami s architektúrou pripomínajúcou prvú hru Assassin's Creed. Každá štvrť ponúka jedinečný zážitok, ako napríklad Karkh, rušné trhové mesto, a Abbasiyah, kde sídli The House of Wisdom, kde učenci študujú matematiku a filozofiu. Pozornosť venovaná detailom v dizajne mesta prispieva k pohlcujúcim zážitkom z Mirage.

Okrem mesta Mirage predstavuje aj oblasti známe ako The Wilderness, ktoré poskytujú otvorenejšie a rozsiahlejšie prostredie podobné moderným hrám Assassin's Creed. Tieto oblasti ponúkajú osviežujúcu zmenu tempa a nie je potrebné ich skúmať pre hlavný zážitok z Mirage poháňaný rozprávaním. Či už hráči uprednostňujú uzavreté mestské prostredie alebo otvorenú divočinu, Mirage ponúka to najlepšie z oboch svetov.

Hoci sa Mirage zameriava predovšetkým na zážitky Basima Ibn Ishaqa v Bagdade, sú tu aj momenty zasadené do moderného príbehu. Tieto momenty sú však obmedzené, pričom hlavný dôraz je kladený na Basimovu cestu. Ďalšou pozoruhodnou lokáciou v hre je pevnosť Alamut, ktorá slúži ako cvičisko pre skrytých a ponúka prikývnutie na predchádzajúcu tradíciu Assassin's Creed.

Mirage predstavuje novú hernú mechaniku, ako napríklad notorický systém, kde NPC budú reagovať na hráčove akcie. Zlyhanie úloh, ako je vreckové krádeže, môže viesť k tomu, že NPC upozornia stráže a zvýši úroveň známosti hráča. Aby sa hráči vyhli odhaleniu, môžu použiť stratégie, ako je podplácanie hudobníkov na rozptýlenie alebo zapojenie sa do boja ako posledná možnosť.

Assassin's Creed Mirage ponúka niečo pre dlhoročných fanúšikov aj nováčikov v tejto franšíze. Fanúšikovia ocenia veľkonočné vajíčka a odkazy na širšiu tradíciu Assassin's Creed, zatiaľ čo nováčikovia môžu skočiť do série s Mirage ako ich prvou skúsenosťou. Vďaka svojmu zameraniu na stealth, parkour a návrat ku koreňom série je Mirage pripravená poskytnúť vzrušujúce a pohlcujúce dobrodružstvo Assassin's Creed.

