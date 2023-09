Čo môžete očakávať od nových hodiniek Apple: Séria 9 a Ultra 2

By

Apple je pripravený predstaviť svoj nový iPhone 15, ako aj novú generáciu Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2 na podujatí „Wonderlust“. Zatiaľ čo informácie o iPhone 15 kolovali, nové hodinky zostali do značnej miery záhadou. Tu je to, čo môžete očakávať od nadchádzajúcich hodiniek Apple a hlavné zmeny, ktoré by mohli priniesť.

Podľa nedávnej správy Bloomberg od Marka Gurmana budú mať Apple Watch Series 9 a Ultra 2 podobný dizajn ako súčasné modely, ale môžu obsahovať nový procesor a rôzne vylepšenia senzorov a komponentov. To môže zahŕňať presnejší snímač srdcovej frekvencie, ktorý zlepšuje možnosti sledovania kondície hodiniek. Hovorí sa tiež, že nové hodinky prichádzajú s novým čipom U2, vylepšenou verziou existujúceho ultraširokopásmového čipu.

Pre nadšencov dobrodružstva môže Apple predstaviť nové celočierne hodinky Apple Watch Ultra 2. Aktuálny model Ultra je známy svojim titánovým puzdrom a odolnou sklenenou konštrukciou, ktorá je ideálna pre outdoorové aktivity, ako je turistika a potápanie. Dostupný bol však len v jedinej farbe, sivej. Na vyriešenie tohto obmedzenia môže Apple ponúknuť úplne čiernu verziu Ultra 2.

Hovorilo sa o veľkom redizajne Apple Watch, podobne ako dopad iPhonu X na iPhone. Pôvodne sa očakávalo, že tieto prepracované hodinky s microLED displejom budú uvedené na trh v roku 2024. Zdá sa však, že ich vydanie sa môže odložiť až na druhú polovicu tohto desaťročia. Analytici naznačujú, že microLED Apple Watch Ultra bude teraz pravdepodobne uvedený na trh v Q1 2026 namiesto predtým očakávanej druhej polovice roku 2025.

Zatiaľ čo séria iPhone 15 si získala veľkú pozornosť, nové hodinky Apple zostali relatívne pod radarom. Séria 9 a Ultra 2 sa nemusia výrazne líšiť od svojich predchodcov, ale ich vylepšené procesory, vylepšené senzory a potenciálne uvedenie úplne čierneho Ultra 2 z nich pravdepodobne urobia presvedčivé možnosti pre nadšencov Apple a používateľov zameraných na fitness.

