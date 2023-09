Webová stránka Apple Store prejde do režimu offline pred spustením iPhone 15

Webová stránka Apple Store bola dočasne vypnutá v utorok ráno, len niekoľko hodín pred veľmi očakávaným uvedením iPhonu 15. Na vstupnej stránke sa zobrazila správa, že na webovej lokalite prebiehajú aktualizácie, a vyzvali návštevníkov, aby sa sem čoskoro vrátili. Zobrazilo sa modro-sivé animované logo Apple, tiež spojené s predstavením iPhone 15, spolu s funkčným odkazom na živý prenos.

Generálny riaditeľ spoločnosti Apple Tim Cook je pripravený predstaviť najnovšiu verziu vlajkového produktu spoločnosti o 1:15 ET v divadle Steve Jobs v Apple Parku. Zostáva nejasné, či pád webovej stránky bol výsledkom obrovského záujmu o iPhone XNUMX alebo či Apple robí zmeny na svojom online trhu.

Očakáva sa, že iPhone 15 bude uvedený na trh 22. septembra, pričom k dispozícii budú tri modely v rôznych cenových reláciách. Štandardná verzia bude začínať na 799 dolároch, zatiaľ čo možnosť Pro Max bude stáť 1,099 15 dolárov. Jednou z výrazných zmien v iPhone XNUMX je prijatie štandardného nabíjacieho portu USB-C, ako to nariadila Európska únia. Tento krok znamená odklon od vlastného nabíjacieho portu Lightning spoločnosti Apple.

Povesti okolo iPhone 15 zahŕňajú zavedenie „akčného tlačidla“, ktoré používateľom poskytne rýchly prístup k rôznym funkciám a nastaveniam bez odomykania zariadenia alebo navigácie v aplikáciách. Zatiaľ čo podrobnosti sú zriedkavé, odborníci sa domnievajú, že toto tlačidlo by mohlo odlíšiť iPhone 15 Pro od predchádzajúcich modelov.

Apple zvyčajne predstavuje nový produkt na jeseň a iPhone 14 bol uvedený na trh v septembri minulého roka. Akcie spoločnosti, ktoré nedávno dosiahli rekordnú trhovú kapitalizáciu 3 bilióny dolárov, zaznamenali v utorok počas skorého ranného obchodovania mierny pokles.

Zdroje: The New York Post, MacRumors, The Associated Press