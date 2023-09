Apple na Keynote Event predstaví nové modely iPhone a ďalšie

By

Apple sa pripravuje na odhalenie svojej najnovšej zostavy modelov iPhone počas svojej veľmi očakávanej hlavnej udalosti s názvom „Wonderlust“. Udalosť je naplánovaná na utorok o 10:XNUMX PT a bude sa vysielať naživo pre divákov na celom svete. Popri nových telefónoch iPhone môže spoločnosť Apple predstaviť aj nové hodinky Apple Watch a poskytnúť aktualizácie o pripravovanej náhlavnej súprave Vision Pro VR.

Povesti naznačujú, že Apple predstaví štyri modely iPhone novej generácie: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Predovšetkým sa očakáva, že modely „Pro“ budú obsahovať prechod z rámov z nehrdzavejúcej ocele na ľahšie a potenciálne tenšie titánové rámy. Zatiaľ čo sa špekuluje o tom, ako to bude vyzerať, podrobnosti budú až do konferencie utajené.

Jednou významnou zmenou, ktorú spoločnosť Apple pravdepodobne oznámi, je prechod z vlastného portu Lightning na rozšírenejší port USB-C. Tento posun je riadený nariadeniami EÚ a mohol by mať vplyv na to, ako budú budúci kupujúci iPhone spolupracovať so svojimi zariadeniami. Uvidí sa, ako Apple túto zmenu svojim zákazníkom predstaví a zdôvodní.

Okrem odhalenia iPhonu môže Apple využiť príležitosť na odhalenie novej iterácie Apple Watch. Spoločnosť má skúsenosti s každoročným obnovovaním svojho obľúbeného nositeľného zariadenia, hoci podrobností o nových Apple Watch je stále málo.

Okrem toho sa Apple môže krátko dotknúť Vision Pro, jeho očakávanej náhlavnej súpravy pre virtuálnu realitu. Vzhľadom na to, že udalosť pre iPhone priťahuje značné množstvo pozornosti, nebolo by prekvapujúce, keby spoločnosť Apple poskytla aktualizácie o pokroku Vision Pro pred očakávaným uvedením na trh budúci rok.

Ak chcete sledovať priamy prenos z hlavnej udalosti, diváci k nemu môžu pristupovať priamo na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Apple alebo prostredníctvom služby YouTube. Udalosť bude k dispozícii v priamom prenose YouTube a aplikácia Apple TV predstaví živé podujatie, ako aj predchádzajúce pre tých, ktorí uprednostňujú používanie Apple TV.

S blížiacim sa odhalením nových modelov iPhone, potenciálnych aktualizácií Apple Watch a prehľadov o vývoji náhlavnej súpravy Vision Pro VR, hlavná udalosť spoločnosti Apple sľubuje vzrušujúcu prezentáciu najnovších inovácií a ponúk spoločnosti.

