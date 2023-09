Apple predstavuje nové hodinky Apple Watch Series 9 s vylepšenými funkciami

By

Spoločnosť Apple dnes usporiadala veľmi očakávanú udalosť, na ktorej predstavila celý rad nových hardvérových ponúk. Vrcholom podujatia bolo odhalenie najnovšieho prírastku do ich nositeľnej zostavy, Apple Watch Series 9.

Nové inteligentné hodinky sú poháňané špičkovým čipom S9, ktorý sa môže pochváliť 60% nárastom výkonu a o 30% rýchlejším GPU v porovnaní s predchodcom. Deidre Caldbeck, riaditeľka produktového marketingu Apple Watch, o ňom hovorila ako o „doteraz najvýkonnejšom čipe hodiniek“.

Jedným z kľúčových vylepšení v sérii 9 je vylepšený diktát, ktorý bol vylepšený až o 25 %. Vďaka tomuto vylepšeniu budú hlasové príkazy a interakcie so Siri pre používateľov ešte bezproblémovejšie.

Séria 9 predstavuje niekoľko zaujímavých nových funkcií. Používatelia teraz môžu pristupovať k zdravotným údajom pomocou Siri, čo umožňuje pohodlné sledovanie ich kondície a pohody. Ďalšia funkcia s názvom Name Drop umožňuje používateľom zdieľať osobné informácie s ostatnými používateľmi v okolí, ktorí majú tiež hodinky Apple Watch Series 9. Okrem toho funkcia Double Tap umožňuje používateľom ovládať funkcie hodiniek ťuknutím ukazováka a palca na ruku, ktorú nosia. sledovať.

Apple tiež zdvojnásobil jas displeja, čím zaistil lepšiu viditeľnosť aj na jasnom slnečnom svetle. Ďalším praktickým doplnkom je možnosť pingnúť váš iPhone priamo z hodiniek, čo uľahčuje lokalizáciu vášho telefónu, keď sa stratí.

V ďalších novinkách sa objavili špekulácie a náznaky, že najnovší iPhone bude vybavený konektorom USB-C. Aj keď to nebolo oficiálne potvrdené, zdroje dodávateľského reťazca a nedávne správy naznačujú, že Apple by mohol urobiť zmenu. Táto zmena by odblokovala vyššiu rýchlosť nabíjania a lepšiu kompatibilitu s inými zariadeniami USB-C.

Tieto vzrušujúce oznámenia z podujatia spoločnosti Apple demonštrujú ich odhodlanie posúvať hranice technológií a prinášať inovatívne produkty, ktoré zlepšujú používateľskú skúsenosť.

