Apple predstavuje iPhone 15 s portom USB-C a vylepšeným kamerovým systémom

Apple práve predstavil svoje najnovšie smartfóny, iPhone 15 a iPhone 15 Plus, a výnimočnou funkciou je zahrnutie portu USB-C. Znamená to odklon od patentovaného konektora Lightning spoločnosti Apple, pretože spoločnosť prechádza v súlade s pripravovanými nariadeniami Európskej únie. iPhone 15 začína na 799 dolároch za 128 GB model, zatiaľ čo iPhone 15 Plus začína na 899 dolároch za rovnakú úložnú kapacitu.

Aj keď dizajn tohtoročných iPhonov veľmi pripomína iPhone 14, sú tu výrazné vylepšenia. Všetky modely teraz obsahujú Dynamic Island, výrez v tvare pilulky, ktorý bol predstavený v iPhone 14 Pro a Pro Max. Ponúka nový spôsob zobrazenia upozornení a interakcie s aplikáciami. Okrem toho sa iPhone 15 môže pochváliť OLED Super Retina displejom schopným zobrazovať obsah Dolby Vision s jasom 1,600 2,000 nitov. Špičkový jas tohto displeja dosahuje na slnečnom svetle XNUMX XNUMX nitov, čo je dvojnásobok oproti predchodcovi.

Najvýznamnejšou inováciou na iPhone 15 je jeho kamerový systém. Senzor hlavného fotoaparátu bol vylepšený na 48 megapixelov z predchádzajúcich 12 megapixelov, ktoré sa nachádzali v iPhone 14. Telefón je vybavený aj 12-megapixelovým teleobjektívom a vylepšeniami v režime na výšku. Používatelia sa už nemusia manuálne prepínať do režimu na výšku a sú tu vylepšenia nočného režimu, Live Photos a akčného režimu.

V iPhone 15 Apple upgradoval čipset na A16, rovnaký procesor, aký sa používal v minuloročných modeloch iPhone 14 Pro. Spoločnosť sľubuje celodennú výdrž batérie, a to vďaka väčšej batérii. iPhone 15 tiež obsahuje ultraširokopásmový čip druhej generácie pre lepšiu konektivitu a presnejšie vyhľadávanie v Find My.

Popri telefóne iPhone 15 spoločnosť Apple uvádza na trh nové hodinky Apple Watch Series 9, ktoré obsahujú vylepšený čip s vylepšeným výkonom GPU a ultraširokopásmový čip druhej generácie. Hodinky tiež predstavujú funkciu „dvojitého klepnutia“ a ďalšie.

