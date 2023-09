Asociácia nigérijských operátorov Bureaux De Change sa odvoláva na digitálnu autonómiu

Asociácia nigérijských prevádzkovateľov zmien (ABCON) vyzvala Centrálnu banku Nigérie (CBN), aby udelila Bureaux de Change (BDC) digitálnu autonómiu s cieľom dosiahnuť konvergenciu výmenných kurzov. Prezident ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, vydal správu, v ktorej nalieha na vrcholovú banku, aby poskytla BDC súhlas bez námietok na úplný prechod na digitálne operácie.

Očakáva sa, že poskytnutie digitálnej autonómie BDC prinesie konvergenciu výmenných kurzov, minimalizuje volatilitu trhu a stimuluje hospodársky rast. ABCON má skúsenosti s dosahovaním konvergencie sadzieb v minulosti, vrátane rokov 2006, 2009 a 2018 až 2020, pred vypuknutím pandémie Covid-19.

Podľa Dr. Gwadabeho by umožnenie digitálnej autonómie operátorom uľahčilo objavovanie skutočných trhových sadzieb, umožnilo by implementáciu politiky harmonizovaných devízových kurzov federálnej vlády a podporilo by efektívne monitorovanie transakcií BDC z hľadiska súladu so zákonnými a regulačnými požiadavkami.

ABCON je proaktívny v prijímaní technológií a od roku 2016 výrazne investuje do IT výskumu, vývoja a implementácie rôznych digitálnych riešení. Operátori BDC majú teraz zavedené systémy na monitorovanie transakcií, vybavené kancelárskymi IT zariadeniami a internetovým pripojením. Svoje transakcie zaznamenávajú v službe Amazon Web Service (AWS) online v reálnom čase a extrahujú denné správy na vrátenie. Operátori sa navyše integrovali s nigérijským medzibankovým zúčtovacím systémom (NIBSS) a overovacími platformami bankového overovacieho čísla (BVN).

Tieto digitálne reformy nielen zvyšujú prevádzkovú efektívnosť, ale prispievajú aj k celkovému rozvoju a modernizácii sektora BDC. Požiadavka ABCON na digitálnu autonómiu je v súlade s plánovanými reformami CBN pre BDC, pričom zdôrazňuje potrebu súladu s technologickým pokrokom.

