História Apple zmien konektora: Od Lightning po USB-C

Rozhodnutie spoločnosti Apple prijať USB-C na svojich telefónoch iPhone, čo znamená rozlúčiť sa s portom Lightning, spôsobilo, že mnohí používatelia iPhone potrebujú nové káble. V priebehu rokov spoločnosť Apple vykonala niekoľko zmien konektorov na svojich zariadeniach, čo prinútilo používateľov kupovať nové káble, adaptéry a príslušenstvo.

Prechod z 30-pinového dokovacieho konektora na Lightning port v roku 2012 bol pre používateľov iPhonov významnou zmenou. Mnohí museli svoje staré 30-kolíkové káble vymeniť za káble Lightning. V roku 2016 si odstránenie konektora pre slúchadlá vyžiadalo nákup adaptérov Lightning na 3.5 mm alebo nových slúchadiel.

Zmeny konektorov však nie sú pre Apple žiadnou novinkou. Počnúc iMacom z roku 1998 spoločnosť Apple nahradila svoj konektor Apple Desktop Bus (ADB) konektorom USB-A, čo umožnilo interoperabilitu s periférnymi zariadeniami PC a umožnilo výmenu príslušenstva za chodu. Táto zmena si však od používateľov vyžadovala nákup nových káblov a adaptérov.

Ďalšou významnou zmenou konektorov bolo zavedenie FireWire v roku 1999. Apple nahradil SCSI pripojenia FireWire, čo od používateľov vyžadovalo nákup nových FireWire káblov pre rôzne zariadenia. Používatelia, ktorí stále chceli používať svoje staré zariadenia SCSI, si museli kúpiť adaptéry.

Prijatie USB-C zo strany Apple pre svoje MacBooky a iPady pred iPhonmi opäť núti používateľov vymeniť ich existujúce káble za nové USB-C. Pre používateľov systému Android to nemusí byť problém, pretože už môžu mať káble USB-C. Používatelia iPhonov si však budú musieť zakúpiť nové káble, aby vyhoveli európskym predpisom.

História zmien konektorov spoločnosti Apple demonštruje jej ochotu prijať nové technológie, ale tiež to znamená, že používatelia musia často investovať do nových káblov a príslušenstva, aby držali krok so zmenami. Bez ohľadu na to, rozhodnutie spoločnosti Apple prejsť na USB-C na svojich telefónoch iPhone predstavuje novú kapitolu vo vývoji konektorov.

Zdroj: Umar Shakir, The Verge