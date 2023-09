Pripravte sa na uvedenie iPhone 15!

By

iPhone 15 párty je za dverami a ste srdečne pozvaní! Je to opäť to ročné obdobie, kedy Apple oznamuje svoj najnovší rad iPhonov a tento rok je to iPhone 15. Udalosť s názvom „Wonderlust“ je naplánovaná na utorok 12. septembra 2023 o 10:00 (PST). Dátum predobjednávky je stanovený na piatok 15. septembra 2023 o 05:00 (PDT) a oficiálny dátum spustenia je piatok 22. septembra 2023.

Podľa viacerých zdrojov sa hovorí, že výroba iPhonu 15 by sa mohla presunúť z Číny do Indie. Aj keď to nie je potvrdené, mnohí sú nadšení z možnosti zmeny destinácie pre spustenie. Či už prichádzame z Číny alebo Indie, je dôležité mať pripravené pasy a zabezpečiť, aby sme mali všetky cestovné doklady a cestovné plány v poriadku.

Pri pohľade späť na úspech vlákna predobjednávky pre iPhone 14 v USA s viac ako 25,000 1 príspevkami, 1,500 miliónom zobrazení a XNUMX XNUMX celkovými hlasmi je jasné, že nadšenie z nových telefónov iPhone je bezkonkurenčné. Podarí sa nám tento rok prekonať ďalší rekord? Iba čas ukáže.

Ako sa blíži spustenie, sledovanie našich objednávok sa stáva nevyhnutným. Keď sa objednávky začnú presúvať do fázy „Príprava na odoslanie“, môžeme očakávať, že počas víkendu uvidíme pohyb. Vtedy môžeme začať sledovať naše zásielky pomocou poskytnutého sledovacieho čísla. UPS je jedným z prepravcov pre Apple a ich webová stránka nám umožňuje sledovať naše zásielky iPhone. Dôležité je mať našu faktúru so sériovým číslom, ktoré nájdete na stránke Apple.

Jedným z najočakávanejších skenov počas procesu prepravy je „Import Scan“ v Louisville, Kentucky. Toto skenovanie naznačuje, že zásielka prešla dovoznými postupmi v prijímajúcej krajine a zaručuje, že iPhone dorazí nasledujúci deň. Je to posledný míľnik pred tým, ako sa nám konečne dostanú do rúk nové iPhony.

Takže sa pripravte na uvedenie iPhone 15! Uistite sa, že váš pas je aktuálny, sledujte svoju objednávku a pripravte sa privítať najnovší prírastok do rodiny Apple.

