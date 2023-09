Skúmanie evolúcie paradajok: Od divokých po úžasné

Biológovia z University of Massachusetts Amherst uskutočnili výskum evolučnej histórie paradajok a odhalili súbory vlastností, ktoré viedli k rozvoju ich odlišných vlastností. Zistenia publikované v časopisoch Plants, People, Planet a The American Journal of Botany vrhajú svetlo na to, ako sa ovocie vyvíja vo voľnej prírode, a ponúkajú poznatky, ktoré môžu pomôcť pri budúcich snahách o zlepšenie plodín.

Štúdia sa zamerala na príbuzných moderných paradajok, niekoľko divokých druhov vyskytujúcich sa pozdĺž západného pobrežia Južnej Ameriky. Tieto divoké druhy sa výrazne líšia od paradajok, ktoré poznáme dnes. Sú malé, po dozretí zelené a mnohé majú nepríjemnú chuť a vôňu.

Aby vedci pochopili transformáciu z týchto divokých paradajok na lahodné a vizuálne príťažlivé ovocie, ktoré si užívame, študovali evolučné syndrómy, čo sú súbory vlastností, ktoré sa vyskytujú spoločne v ovocí. Predchádzajúci výskumníci nepestovali všetky druhy divých paradajok spolu, aby získali dôkazy o týchto syndrómoch.

Tím zhromaždil semená z 13 druhov divokých paradajok a viacerých variantov v rámci každého druhu. Pestovali tieto rastliny a skúmali ich vlastnosti, ako je farba, tvar, obsah cukru a kyselín a analýza DNA. Boli tiež merané a klasifikované prchavé organické zlúčeniny zodpovedné za arómu paradajok.

Výsledky odhalili, že vlastnosti ako vôňa, chuť a farba sú syndromatické a existuje zhoda medzi vonkajším vzhľadom paradajky a jej chuťou. Tento výskum poskytuje komplexné pochopenie toho, ako sa divoké paradajky líšia od seba navzájom a od pestovaných odrôd.

Štúdia tiež ťažila zo zberateľského úsilia Charlesa Ricka, ktorý zbieral semená z divých druhov paradajok počas svojich ciest po Južnej Amerike. Výskumníci pestovali tieto zozbierané semená spolu so svojimi a porovnávali vlastnosti rôznych druhov.

Tento výskum nielenže osvetľuje evolučnú históriu paradajok, ale má tiež dôsledky pre pestovanie výživnejších a príťažlivejších odrôd ovocia. Pochopením vlastností, ktoré prispievajú k požadovaným vlastnostiam paradajok, môžu vedci pracovať na vývoji vylepšených odrôd na konzumáciu.