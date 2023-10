Naliehavosť výskumu Antarktídy a ochrany južného oceánu

By

Dôležitosť ochrany Antarktídy a južného oceánu nemožno preceňovať. Tieto regióny zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnom klimatickom systéme a sú životne dôležité pre blaho ľudstva a planéty ako celku.

Južný oceán funguje ako „pumpa“, ktorá cirkuluje a ventiluje väčšinu svetových hlbokých oceánov. Podporuje jedinečnú divočinu, poháňa rybolov, ukladá uhlík a absorbuje teplo. Bez služieb poskytovaných južným oceánom by bola naša planéta neobývateľná.

Ľadová pokrývka východnej Antarktídy obsahuje väčšinu zemského ľadovca a ak by sa roztopil, viedlo by to k drastickému zvýšeniu hladiny morí, transformácii pobrežia a ponoreniu miest. Každé malé zvýšenie teploty a každá tona emitovaného uhlíka má významné dôsledky.

Súčasné desaťročie je rozhodujúce pri prijímaní rozhodnutí, ktoré zabránia zlomovým bodom v Antarktíde a južnom oceáne, čo by malo ďalekosiahle dôsledky na celý svet.

Austrálske partnerstvo antarktického programu na Univerzite v Tasmánii sa venuje vedeniu spolupráce, ktoré informuje o včasných politických reakciách na zmenu klímy. Zdôrazňujú dôležitosť zhromažďovania informácií rôznymi spôsobmi, ako je rozmiestnenie lodí, sond, senzorov a satelitov, na monitorovanie a štúdium regiónu.

Pre nepredvídané okolnosti však musela byť zrušená plánovaná 60-dňová vedecká misia na palube austrálskeho ľadoborca ​​RSV Nuyina. To zdôrazňuje naliehavú potrebu pokračujúceho výskumu v Antarktíde a južnom oceáne.

Nedostatok pozorovaní v južnom oceáne predstavuje významnú výzvu pri zisťovaní a hodnotení dôsledkov zmien súvisiacich s klímou. Vedci so sídlom v austrálskom Hobarte boli v popredí pochopenia antarktického ľadu a jeho vplyvu na globálne klimatické zmeny. Ich práca ovplyvnila medzinárodné politiky a ciele v oblasti zmeny klímy.

Vyvíja sa úsilie na preklenutie medzier v pozorovaní. Oceánografi sa vydajú na výskumnú expedíciu zameranú na štúdium antarktického cirkumpolárneho prúdu, najsilnejšieho prúdu na Zemi. Satelitné merania budú použité na pochopenie výmeny tepla a topenia ľadu. Glaciológovia budú tiež skúmať ľadovec Denman, aby študovali plávajúci ľadový šelf a oceán pod ním.

Aj keď sa zdá, že južný oceán prechádza významnými zmenami, je nevyhnutné zhromaždiť viac údajov, aby sme pochopili dôsledky pre budúcnosť. Udržiavanie kryosféry, zamrznutých častí Zeme, si vyžaduje naliehavé opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a zastavenie globálneho otepľovania.

Zdroj: Prof. Nathan Bindoff, University of Tasmania

