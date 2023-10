Úloha vetra pri roztápaní ľadovcov v Grónsku a Antarktíde

By

V boji proti klimatickým zmenám je vplyv stúpajúcej hladiny morí na pobrežné mestá nevyhnutný. So schopnosťou utopiť ľudí ako Bombaj a New York je dôležité pochopiť zdroje vody.

Ľadové štíty v Grónsku a Antarktíde, okrem hôr pokrytých ľadovcami, obsahujú dostatok zamrznutej vody na zvýšenie hladiny morí o 210 stôp. Bohužiaľ, tieto regióny sú najviac postihnuté globálnym otepľovaním.

Zatiaľ čo teploty vzduchu v Grónsku výrazne stúpli a od 3.8. rokov prekročili 1990 °C, k zrýchlenému topeniu ľadovej pokrývky prispieva aj vietor. Nová štúdia odhaľuje, že vetry Foehn a Katabatic, ktoré fúkajú horúci vzduch z kopca na ľadovce, majú veľký vplyv na topenie ľadovcov v Grónsku aj Antarktíde.

V posledných dvoch desaťročiach sa vplyv týchto vetrov na grónske ľadové štíty zvýšil približne o 10 %. Ich vplyv na antarktický ľadový štít sa však znížil o 32 %. Tento rozdiel je spôsobený predovšetkým rôznymi spôsobmi, akými globálne otepľovanie ovplyvňuje severnú a južnú pologuľu. Grónsko sa stalo tak horúcim, že vietor už nie je potrebný, pretože samotné slnečné svetlo má na región podstatný vplyv na topenie.

Svoju úlohu v tomto nepomere zohrala aj severoatlantická oscilácia, významný fenomén počasia kontrolujúci silu a smer západných vetrov a búrok. Posun do pozitívnej fázy priniesol nad Grónsko a ďalšie arktické oblasti viac teplého vzduchu, čím sa zintenzívnil proces topenia.

Na druhej strane, celkové povrchové topenie v Antarktíde sa od roku 15 znížilo približne o 2000 %. To možno pripísať 32 % zníženiu vetrov na polostrove a zlepšeniu ozónovej vrstvy regiónu, ktorá absorbuje teplo zo Slnka. a chráni povrch pred ďalším tavením.

Hoci sa zníženie topenia spôsobeného vetrom v Antarktíde môže zdať ako pozitívny vývoj, trend topenia stále predstavuje riziká. Antarktída už zažila kolaps dvoch zraniteľných ľadových šelfov, a ak bude tento trend pokračovať, mohlo by to narušiť globálne vzorce cirkulácie vody v oceáne, čo by malo vážne následky na klímu Zeme.

Grónsko aj Antarktída významne prispievajú k stúpajúcej hladine morí a dôkladné monitorovanie a modelovanie topenia ľadu je kľúčové. Pochopenie vzťahu medzi vetrom a ľadom v kontexte klimatických zmien je nevyhnutné na predpovedanie budúceho stúpania hladiny morí a jeho vplyvu na planétu.

Zdroj: Geophysical Research Letters