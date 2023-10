Nové pochopenie toho, ako sa rakovina šíri do chrbtice

Výskumníci z Weill Cornell Medicine v New Yorku urobili významný prielom v pochopení toho, prečo niektoré druhy rakoviny metastázujú do chrbtice. Už dlho je známe, že metastatický karcinóm prsníka sa často šíri do chrbtice, čo pacientom spôsobuje vážne komplikácie. Dôvody tohto javu však boli doteraz nejasné.

V nedávnej štúdii publikovanej v časopise Nature Matthew Greenblatt a jeho tím objavili nový typ kmeňových buniek, ktoré sa môžu podieľať na metastázovaní rakovinových buniek do chrbtice. Zistilo sa, že tieto kmeňové bunky nachádzajúce sa v kostiach stavcov vylučujú proteín nazývaný MFGE8. Tento proteín pôsobí ako nádorový atraktant, priťahuje rakovinové bunky do tkaniva chrbtice.

Vedci uskutočnili experimenty na myšiach, pričom do jednej zadnej nohy transplantovali kmeňové bunky miechy a do druhej kmeňové bunky dlhých kostí. Zistili, že rakovinové bunky putovali do mini stavca takmer dvakrát tak často ako do malej dlhej kosti, čo naznačuje silnú príťažlivosť MFGE8.

Metastázy v chrbtici môžu spôsobiť vážne poškodenie miechy, čo ovplyvňuje schopnosť pacienta chodiť a kontrolovať telesné funkcie. Pochopením mechanizmov tohto šírenia môže byť možné vyvinúť intervencie na prevenciu alebo liečbu metastáz v chrbtici.

Zatiaľ čo blokovanie MFGE8 by mohlo byť potenciálnym terapeutickým prístupom, na úplné pochopenie dôsledkov a účinnosti takejto liečby je potrebný ďalší výskum. Xiang Zhang, biológ na rakovinu z Baylor College of Medicine, opísal tento výskum ako „veľký pokrok“ v našom chápaní kostných metastáz.

Tento prielom ponúka nádej pacientom s metastatickým karcinómom prsníka a inými druhmi rakoviny, ktoré sa bežne šíria do chrbtice. Odhalením tejto dlhotrvajúcej záhady nás výskumníci približujú o krok bližšie k vývoju účinných liečebných postupov a zlepšeniu kvality života tých, ktorí sú postihnutí týmito metastázami.

