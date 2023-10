Štúdium zachovaných stromov na pochopenie rizika zemetrasenia na severozápade Pacifiku

Výskumníci z amerického Geological Survey Earthquake Science Center a University of Arizona používajú zachované stromy na severozápade Pacifiku, aby získali prehľad o riziku zemetrasenia v regióne. Tím zbieral stromy, o ktorých sa predpokladalo, že zomreli počas masívnych zemetrasení pozdĺž zlomových línií v oblasti Puget Sound. Analýzou letokruhov identifikovali hrot uhlíka-14 z rokov 774-75 nášho letopočtu. Počítaním do posledného prstenca na stromoch zistili, že stromy odumreli medzi rokmi 923 a 924. To naznačuje, že oba zlomy vyvolali zemetrasenia súčasne, pričom tieto dva zlomy prepojili a naznačovali vyššie riziko zemetrasenia v oblasti, než sa pôvodne predpokladalo.

Tento výskum poskytuje cenné poznatky o seizmickej aktivite na severozápade Pacifiku a pomáha vedcom lepšie pochopiť zlomové línie regiónu a riziko zemetrasenia. Štúdiom geologického záznamu môžu výskumníci zhromaždiť informácie z minulých zemetrasení a použiť ich na predpovede budúcich udalostí. Pochopenie rizika zemetrasenia je nevyhnutné pre vypracovanie účinných plánov reakcie na núdzové situácie a vybudovanie odolnej infraštruktúry.

Zdroj: US Geological Survey, University of Arizona

Obnova zubnej skloviny

Zubná sklovina je najtvrdšia látka, ktorú telo produkuje, no akonáhle sa rozpadne, v súčasnosti neexistuje spôsob, ako ju opraviť. Vedci z Washingtonskej univerzity však urobili vzrušujúci objav, ktorý by mohol spôsobiť revolúciu v oprave zubov. Našli spôsob, ako premeniť kmeňové bunky na ameloblasty, bunky zodpovedné za produkciu zubnej skloviny. To stimuluje produkciu základnej skloviny, čo by mohlo potenciálne viesť k vývoju „živých výplní“ na vyplnenie dutín skutočnou sklovinou.

V budúcnosti by tieto zistenia mohli pomôcť aj pri pestovaní zubov pestovaných v laboratóriu, ktoré môžu nahradiť stratené alebo vážne poškodené zuby. To by poskytlo prirodzenejšie a dlhotrvajúce riešenie v porovnaní s tradičnými zubnými implantátmi alebo zubnými protézami. Schopnosť regenerovať zubnú sklovinu by mnohým ľuďom výrazne zlepšila zdravie zubov a kvalitu života.

Zdroj: University of Washington

Peniaze ľuďom

Nedostatok peňazí je hlavnou príčinou bezdomovectva. S cieľom preskúmať vplyv peňažnej pomoci na bezdomovectvo výskumníci z University of British Columbia vykonali štúdiu, v ktorej poskytli jednorazový bezpodmienečný peňažný prevod 7,500 50 kanadských dolárov XNUMX jednotlivcom, ktorí zažili bezdomovectvo. Štúdia zistila, že príjemcovia hotovostného prevodu míňali viac na základné potreby, ako je jedlo, nájomné a doprava. Okrem toho v priebehu roka strávili menej dní v útulkoch a viac dní v stabilnom bývaní.

Táto štúdia poukazuje na potenciálne výhody poskytovania priamej peňažnej pomoci jednotlivcom, ktorí zažívajú bezdomovectvo. Riešením základného problému finančnej nestability je možné zlepšiť osobnú pohodu a znížiť závislosť od dočasných prístreškov. Je potrebný ďalší výskum s cieľom preskúmať rôzne prístupy k riešeniu bezdomovectva a vyvinúť efektívnejšie stratégie na poskytovanie zmysluplnej podpory tým, ktorí to potrebujú.

Zdroj: University of British Columbia

Poštová rýchlosť a volebná účasť

Hlasovanie poštou je čoraz populárnejšie, najmä v štátoch ako Oregon a Washington, kde je pre obyvateľov jednoduchšie voliť. Výskumník z Washington State University skúmal, ako môže rýchlosť miestnej poštovej služby ovplyvniť účasť voličov, najmä v štátoch s prísnejšími zákonmi o voľbách. Štúdia zistila, že efektívna miestna poštová služba zvyšuje pravdepodobnosť, že jednotlivci budú hlasovať, najmä v oblastiach s prísnejšími pravidlami hlasovania.

Výsledky zdôrazňujú dôležitosť efektívneho systému doručovania pošty na zabezpečenie toho, aby hlasovacie lístky prišli včas a bolo ich možné spočítať. Keďže sa hlasovanie poštou stáva čoraz rozšírenejším, je nevyhnutné odstrániť všetky prekážky, ktoré by jednotlivcom mohli brániť v účasti na demokratickom procese. Úsilie o zlepšenie efektívnosti poštových služieb a zefektívnenie volebného procesu môže pomôcť zvýšiť volebnú účasť a zabezpečiť, aby bol hlas každého vypočutý.

Zdroj: Washington State University

Výhľad na počasie severozápadného Pacifiku

Výskumníci z Portlandskej štátnej univerzity použili počítačové modely a strojové učenie na predpovedanie budúcich poveternostných vzorcov na severozápade Pacifiku pri súčasnej trajektórii globálneho otepľovania. Výskumníci prekvapivo zistili, že u väčších vzorcov atmosférickej cirkulácie, ktoré ovplyvňujú miestne počasie, sa neočakáva výrazný posun, najmä v zime. To znamená, že počasie, ktoré v regióne zažívame, sa napriek otepľovaniu planéty nemusí výrazne zmeniť.

Je však dôležité poznamenať, že tento výskum sa zameriava na väčšie poveternostné vzorce a lokalizované vplyvy, ako sú vlny horúčav, búrky a extrémne poveternostné javy, sa môžu v budúcnosti v dôsledku klimatických zmien stále častejšie vyskytovať. Pochopenie potenciálnych vplyvov zmeny klímy na regionálne vzorce počasia je nevyhnutné pre rozvoj stratégií na zmiernenie jej účinkov.

Zdroj: Portland State University