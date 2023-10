Antarktický morský ľad je rekordne nízky, čo ohrozuje globálne dôsledky

By

Podľa Australian Broadcasting Corporation (ABC) zažila Antarktída štyrikrát za posledných osem rokov rekordne nízke pokrytie morským ľadom. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa ľad v súčasnej zimnej sezóne znovu nevytvára, takže rozšírené úseky antarktického pobrežia sú bez ľadu. Je veľmi nepravdepodobné, že by sa tento bezprecedentný jav prirodzene vyskytol, ako uviedol fyzikálny oceánograf Edward Doddridge, ktorý ho opisuje ako „udalosť s piatimi sigma“ s pravdepodobnosťou, že sa stane približne raz za 7.5 milióna rokov.

Vedci pripisujú pokles hladín ľadu teplejším vodám oceánov a poveternostným podmienkam s vyššou energiou, čo urýchľuje proces topenia v Antarktíde. Toto zníženie pokrytia ľadom má významné dôsledky pre „albedo“ Zeme, čo je množstvo svetla, ktoré sa odráža od povrchu planéty a nie je absorbované. Vyššie albedo v dôsledku väčšieho množstva ľadu spomaľuje otepľovací účinok slnka. Keď však hladina ľadu klesá, planéta začne absorbovať viac tepla, čo vedie k zvýšenému globálnemu otepľovaniu.

Dôsledky výrazne teplejšieho prostredia by boli hlboké a ďalekosiahle. Ovplyvnené by bolo ľudské zdravie, globálne zdroje potravín, poľnohospodárstvo a základné ekosystémy, ako sú dažďové pralesy. Rýchle a rozsiahle globálne otepľovanie v dôsledku topenia polárneho ľadu by mohlo mať na planétu ničivé účinky.

Je nevyhnutné riešiť problém ubúdania morského ľadu v Antarktíde a prijať okamžité opatrenia na zmiernenie dopadov globálneho otepľovania. To zahŕňa zníženie emisií skleníkových plynov a implementáciu stratégií na ochranu a obnovu ľadovej pokrývky. Zistenia tohto výskumu slúžia ako budíček na naliehavú potrebu globálnej spolupráce a proaktívnych opatrení na boj proti zmene klímy.

