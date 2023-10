Misia psychiky NASA: Preskúmanie asteroidu vyrobeného zo zlata a kovu

By

Po mnohých oneskoreniach NASA úspešne spustila svoju misiu Psyche 13. októbra, čo predstavuje dôležitý krok v štúdiu asteroidu 16 Psyche. Cieľom tejto misie, ktorá je súčasťou misií NASA Discovery, je získať cenné informácie o zložení a formovaní asteroidu.

Asteroid 16 Psyche, objavený v roku 1852, obieha okolo Slnka vo vonkajšej časti hlavného pásu asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Čo robí tento asteroid skutočne pozoruhodným, je jeho zloženie; tvoria ho ložiská zlata, striebra a niklu, čo mu dáva odhadovanú hodnotu 10 kvintiliónov dolárov. Tento asteroid bohatý na kovy je so šírkou 279 kilometrov aj jedným z najväčších v našej slnečnej sústave.

Cieľom misie Psyche je študovať topografiu asteroidu, skenovať jeho povrch a robiť podrobné snímky. Vedci dúfajú, že tak získajú prehľad o formovaní asteroidov a planét s kovovým jadrom. Okrem toho je cieľom misie určiť vek rôznych oblastí na asteroide, charakterizovať jeho topografiu, študovať poklesy jeho gravitácie a preskúmať železné jadrá, ktoré sa považujú za stavebný kameň formovania planét.

Kozmická loď vykonávajúca túto misiu je vybavená sadou pokročilých nástrojov vrátane multispektrálneho zobrazovača, magnetometra a gama lúča a neutrónového merača. Tieto nástroje umožnia vedcom vykonávať rôzne experimenty a štúdie, aby pochopili zloženie a štruktúru asteroidu.

Jednou z pozoruhodných technológií testovaných v misii Psyche je Deep Space Optical Communication (DSOC). Kódovaním údajov vo fotónoch na infračervených vlnových dĺžkach by táto laserová komunikačná technológia mohla výrazne skrátiť čas komunikácie medzi Zemou a hlbokým vesmírom, čo by umožnilo prenos väčšieho množstva údajov. Ak bude úspešný, DSOC by mohol spôsobiť revolúciu v komunikácii v hlbokom vesmíre.

Misia Psyche predstavuje pre vedcov jedinečnú príležitosť študovať vznik terestrických planét bez toho, aby museli rozoberať samotnú Zem. Odhalením záhad asteroidu 16 Psyche výskumníci dúfajú, že získajú cenné poznatky o pôvode našej vlastnej planéty a formovaní nebeských telies bohatých na kov.

