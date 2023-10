Pripravte sa na nebeskú zrážku: Cesta galaxie Andromeda smerom k Mliečnej dráhe

By

O niekoľko miliárd rokov sa má odohrať fascinujúca a vzrušujúca astronomická udalosť – splynutie galaxie Andromeda a našej vlastnej Mliečnej dráhy. Aj keď sa to môže zdať ako dôvod na obavy, nebojte sa, pretože toto stretnutie je kozmický tanec, ktorý sa odohráva od nepamäti. Astronómovia zachytili fascinujúci obraz, ktorý nám umožňuje nahliadnuť do toho, ako by toto epické divadlo mohlo vyzerať.

Vstúpte do NGC 7727, zvláštnej galaxie nachádzajúcej sa asi 90 miliónov svetelných rokov od nás v súhvezdí Vodnár. Táto podmanivá fotografia, ktorú urobilo južné observatórium Gemini, zobrazuje dve obrovské špirálové galaxie uprostred splývania. Ich gravitačné interakcie viedli k vytvoreniu masívnych prílivových chvostov, ktoré vrhajú hviezdy do nekonečnej rozlohy kozmu.

Príbeh NGC 7727 sa začal pred viac ako miliardou rokov, keď sa zrazili dve galaxie, čo spustilo reťaz udalostí, ktoré naďalej formujú jej osud. Je zvláštne, že v tejto chaotickej amalgamácii sa nachádza pár čiernych dier – jedna z každej pôvodnej galaxie. Tieto čierne diery majú dva pozoruhodné rekordy: sú najbližším supermasívnym párom čiernych dier k Zemi a najbližším párom, aký bol kedy zistený.

Jedna čierna diera sa môže pochváliť obrovskou hmotnosťou 154 miliónov krát väčšou ako naše Slnko, zatiaľ čo druhá váži podstatných 6.3 milióna slnečných hmôt. Napriek svojej blízkosti ich od seba delí vzdialenosť približne 1,600 svetelných rokov. Astronómovia prekvapujúco odhadujú, že tieto dve kolosálne entity sa za približne 250 miliónov rokov spoja do jednej ešte obrovskejšej čiernej diery. Toto kozmické stretnutie bude vyžarovať silné vlny gravitačných vĺn cez štruktúru časopriestoru, čo je udalosť, o ktorej môžeme len dúfať, že budeme svedkami pri budúcich iteráciách laserového interferometra na observatóriu gravitačných vĺn (LIGO).

Zlúčenie NGC 7727, ktoré stále prebieha, naďalej formuje galaxiu. Výrazné prílivové chvosty, preplnené mladými hviezdami a aktívnymi hviezdnymi škôlkami, demonštrujú pokračujúci vplyv tejto kozmickej kolízie. V skutočnosti astronómovia v tomto nebeskom chaose identifikovali približne 23 objektov, o ktorých sa predpokladá, že sú to mladé guľové hviezdokopy – zbierky hviezd, ktoré vznikajú v oblastiach zvýšenej tvorby hviezd, bežne pozorovaných v interagujúcich galaxiách, ako je NGC 7727.

Zatiaľ čo nám NGC 7727 poskytuje strhujúci náhľad na osud, ktorý čaká našu Mliečnu dráhu, buďte si istí, že našej slnečnej sústave vrátane Zeme nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo. Gravitačný tanec medzi Mliečnou dráhou a Andromedou môže vrhnúť naše Slnko na nové územie v rámci našej galaxie, ale táto cesta bude skôr cestou kozmického prieskumu než ničenia.

Zatiaľ čo netrpezlivo očakávame túto nebeskú zrážku, nájdime si chvíľu, aby sme ocenili zázraky nášho vesmíru a zložitý tanec galaxií vzdialených milióny svetelných rokov.

FAQ:

Otázka: Čo je NGC 7727?

Odpoveď: NGC 7727 je zvláštna galaxia nachádzajúca sa asi 90 miliónov svetelných rokov ďaleko v súhvezdí Vodnár. Vzniká ako výsledok splynutia dvoch obrovských špirálových galaxií.

Otázka: Čím sú čierne diery v NGC 7727 pozoruhodné?

Odpoveď: Čierne diery v NGC 7727 držia dva rekordy – sú najbližším supermasívnym párom čiernych dier k Zemi a najbližším párom, aký bol kedy videný.

Otázka: Ovplyvní spojenie Mliečnej dráhy a Andromedy Zem?

Odpoveď: Zatiaľ čo zlúčenie spôsobí, že naše Slnko bude vrhnuté do inej oblasti našej galaxie, neexistuje žiadne bezprostredné nebezpečenstvo pre Zem alebo našu slnečnú sústavu v dôsledku kolízie.