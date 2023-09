Nedostatok čiernych britských vedcov: Riešenie inštitucionálneho rasizmu vo vede

By

Oficiálne v Spojenom kráľovstve nie sú žiadni čierni profesori chémie alebo fyziky, čo mnohých vedcov vedie k tvrdeniu, že veda v Spojenom kráľovstve je inštitucionálne rasistická. Kráľovská spoločnosť, najstaršia vedecká akadémia na svete, to chce zmeniť pomocou nového systému financovania určeného na podporu čiernych doktorandov v kariére v akademickom výskume a nakoniec sa stať profesormi. Táto schéma poskytne päť štipendistov každý rok finančné prostriedky vo výške až 690,000 XNUMX libier.

Dr Mark Richards, výskumník fyziky a lektor na Imperial College London, a profesor Robert Mokaya, odborník na chémiu materiálov na University of Nottingham, vniesli svetlo do tejto problematiky. Mokaya je síce profesorom chémie od roku 2008, no podľa štatistík, ktoré zozbierala štatistická agentúra pre vysokoškolské vzdelávanie (HESA), oficiálne neexistuje. HESA zaokrúhľuje čísla na najbližších päť, takže Mokaya je zaokrúhlená nadol na nulu. Aj keď pripúšťa, že v Spojenom kráľovstve môžu byť aj iní černošskí profesori chémie, ešte nemal možnosť sa s nimi stretnúť. Mokaya aj Richards potvrdzujú, že neexistujú ani černošskí profesori fyziky.

V odbore chémia pôsobí celkovo 520 profesorov, vo fyzike 825. O niečo lepšia je situácia v biologických vedách, kde je päť čiernych profesorov z 1,345 20, a v inžinierstve, ktoré má približne 1,730 čiernych profesorov z 70 0.6. Celkovo je zo všetkých vied len 10 čiernych profesorov, čo predstavuje len 4.2 % z celkového počtu. Len XNUMX z týchto profesorov sú ženy. Naproti tomu černosi podľa posledného sčítania tvoria v Anglicku a Walese XNUMX % populácie.

K nedostatočnému zastúpeniu černošských vedcov prispievajú rôzne faktory. Richards verí, že nedostatok povedomia o dostupných príležitostiach a absencia advokácie slúžia ako hlavné bariéry pre marginalizované skupiny. Bez sietí a podpory to talentovaných jednotlivcov odrádza. Štatistiky jasne ukazujú, že podiel černochov vo vede klesá na každom stupni akademického rebríčka, od GCSE po profesúru.

Richards, ktorého záujem o vedu možno vysledovať už od detstva, zdôrazňuje dôležitosť zvedavosti a podpory pri podporovaní vedeckých ašpirácií. Keďže vyrastal v domácnosti s jedným rodičom, spomína si, ako ho jeho zvedavá myseľ ako malé dieťa viedla k tomu, aby preskúmal vnútorné fungovanie zástrčky. Napriek tomu, že bol pôvodne označený za „zlé dieťa“, Richards vysvetľuje, že jeho vášeň pre vedu podnietila jeho zvedavosť a túžba pochopiť, ako veci fungujú.

Nedostatok zastúpenia černochov vo vede je zložitý problém, ktorý si vyžaduje mnohostranný prístup k odstráneniu inštitucionálneho rasizmu a podpore inkluzívnosti. Schéma financovania Kráľovskej spoločnosti je len jedným krokom k riešeniu tohto rozdielu a zabezpečeniu toho, aby černošskí vedci v Spojenom kráľovstve dostali uznanie a príležitosti, ktoré si zaslúžia.

