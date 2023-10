Nová štúdia navrhuje malé okno príležitosti na záchranu topiaceho sa ľadovca v Grónsku

Nedávna štúdia poskytla záblesk nádeje v boji proti klimatickým zmenám. Ako globálne teploty neustále rastú, ľadové štíty pokrývajúce Grónsko a Arktídu sa topia alarmujúcou rýchlosťou. Výskumníci sa však domnievajú, že môžeme mať malú príležitosť zmeniť veci a zachrániť topiaci sa ľadovec, ktorý pokrýva Grónsko.

Grónsky ľadovcový štít vyvoláva značné obavy vzhľadom na jeho potenciál zvýšiť hladinu mora o ohromujúcich 20 stôp, ak by sa úplne roztopil. To by malo ničivé následky pre pobrežné regióny po celom svete. Hoci štúdia neponúka riešenie na úplné zastavenie topenia, naznačuje, že prijatie opatrení v rámci špecifického teplotného prahu by mohlo pomôcť zmierniť niektoré účinky zmeny klímy.

Predchádzajúce varovania naznačovali, že grónskemu ľadovcu hrozí roztopenie, ak globálne teploty prekročia 3.6 Fahrenheita alebo 2 stupne Celzia nad predindustriálnymi úrovňami. Aktuálne sme už prekonali oteplenie o 2 Fahrenheita alebo 1.1 Celzia. Táto nová štúdia však navrhuje, že pri záchrane ľadovej pokrývky môže byť o niečo väčší priestor.

Podľa výskumu je grónsky ľadový príkrov odolnejší, ako sa doteraz predpokladalo. Zatiaľ čo možnosť nezvratného kolapsu v priebehu niekoľkých nasledujúcich tisíc rokov stále existuje, ak teplota prekročí hranicu 2 Celzia, mierne zvýšenie teploty nemusí viesť k úplnému kolapsu. Ak sa dá teplota v určitom časovom rámci opäť znížiť, je tu šanca napraviť poškodenie a potenciálne zachrániť ľadovú pokrývku.

Dôraz by sa nemal klásť len na súčasné topenie, ale aj na zabránenie ďalšiemu topeniu v budúcnosti. Topenie, ktorého sme svedkami teraz, sa dalo do pohybu pred tisíckami rokov a budúce topenie bude závisieť od našej schopnosti udržať globálne teploty pod hranicou 2 Celzia.

Táto štúdia ponúka záblesk nádeje v boji proti klimatickým zmenám. Ak budeme konať v rámci malej príležitosti, môžeme byť schopní zmierniť dopady topiacich sa ľadových štítov a chrániť zraniteľné pobrežné regióny pred stúpajúcou hladinou morí.

