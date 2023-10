Prototyp Moon Rover od NASA dokončil Lunárnu prekážkovú dráhu

By

Prototyp nového mesačného roveru NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), úspešne dokončil prekážkovú dráhu simulujúcu členitý terén mesačného povrchu. Rover má odštartovať k južnému pólu Mesiaca v novembri 2024 na palube rakety SpaceX Falcon Heavy.

Na testovanie mobility VIPER vytvorili inžinieri z výskumného centra NASA Glenn Research Center v Clevelande simulované lunárne prostredie s veľkými skalami, strmými svahmi a hlbokými krátermi. Rover pristane na Mons Mouton, hore blízko južného pólu Mesiaca, a bude mať za úlohu charakterizovať mesačné prostredie pre budúci výber miesta pristátia programu Artemis počas svojej približne 100-dňovej misie.

NASA zdieľala video z nedávnych testov mobility roveru, ktoré demonštrovalo jeho schopnosť prekonať potenciálne výzvy, ktorým bude čeliť na mesačnom povrchu. Testy zahŕňali manévrovanie cez strmé svahy, prechádzanie krátermi a navigáciu v pôde podobnej pohyblivému piesku. Úspešné dokončenie týchto testov naznačuje, že VIPER je dobre vybavený na preskúmanie členitého terénu Mesiaca.

V rámci programu Artemis agentúry NASA, ktorého cieľom je vytvoriť trvalé mesačné osídlenie, bude VIPER hrať kľúčovú úlohu pri identifikácii miest, kde je možné ťažiť vodu a iné zdroje na podporu dlhodobých pobytov na Mesiaci. Okrem toho sa misia VIPER snaží odhaliť pôvod zamrznutej vody a iných prchavých látok na Mesiaci, ich zachovanie v priebehu miliárd rokov a ich únik z lunárnej pôdy.

Inžinieri v Johnsonovom vesmírnom stredisku NASA v Houstone testovali aj posledný vedecký nástroj VIPER, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT je rotačná príklepová vŕtačka, ktorá sa bude používať na získavanie odrezkov pôdy až do výšky troch stôp pod mesačným povrchom. Tento prístroj poskytne cenné údaje o sile, kompaktnosti a teplote mesačnej pôdy.

Úspešné zavŕšenie testov mobility VIPER a integrácia jeho posledného vedeckého prístroja privádza NASA o krok bližšie k odhaleniu tajomstiev južného pólu Mesiaca a vydláždeniu cesty pre budúci prieskum Mesiaca.

Zdroje:

– Cvičenie mesačného roveru VIPER NASA opúšťajúc svoj lunárny lander (video)

– Výskumné centrum NASA/Ames

– NASA/Glenn Research Center

– NASA/Robert Markowitz

- Predstavitelia NASA