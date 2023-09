Jedinečná úloha vertebrálnych kmeňových buniek pri metastázovaní nádoru do chrbtice

By

Vedci z Weill Cornell Medicine zistili, že kosti stavcov, ktoré tvoria chrbticu, pochádzajú z odlišného typu kmeňových buniek, ktoré podporujú metastázy nádorov. Pomocou kostných „organoidov“ vytvorených z kmeňových buniek stavcov vedci identifikovali proteín s názvom MFGE8, ktorý hrá významnú úlohu v tendencii nádorov šíriť sa skôr do chrbtice ako do iných kostí. Toto zistenie vrhá svetlo na poruchy chrbtice a pomáha vysvetliť, prečo solídne nádory často metastázujú do chrbtice.

Kostrové kmeňové bunky, z ktorých vznikajú kosti a chrupavky, boli izolované z myší na základe povrchových proteínových markerov. Analýza génovej aktivity odhalila, že kostrové kmeňové bunky z rôznych kostí vykazovali odlišné vzorce génovej expresie. Vedci potom identifikovali špecifickú sadu markerov pre kmeňové bunky stavcov a potvrdili ich úlohu pri tvorbe kostí chrbtice prostredníctvom ďalších experimentov.

Predchádzajúce teórie naznačovali, že preferencia metastázovania nádorov do chrbtice, známa ako „spinálny tropizmus“, bola spojená so vzormi prietoku krvi. Vedci však našli dôkaz, že za tento jav môžu byť zodpovedné kmeňové bunky stavcov. Počiatočné očkovanie metastatických nádorových buniek sa vyskytovalo prevažne v oblastiach, kde sa nachádzajú vertebrálne kmeňové bunky a bunky ich potomstva.

Tím zistil, že odstránenie vertebrálnych kmeňových buniek eliminovalo rozdiel v rýchlosti metastáz medzi chrbticou a dlhými kosťami. Ďalej zistili, že MFGE8, proteín vylučovaný vo vyšších množstvách vertebrálnymi kmeňovými bunkami v porovnaní s kmeňovými bunkami dlhých kostí, je hlavným prispievateľom k tropizmu chrbtice. Na potvrdenie týchto zistení u ľudí výskumníci spolupracovali s vyšetrovateľmi v nemocnici pre špeciálnu chirurgiu, aby identifikovali ľudské náprotivky kmeňových buniek myších stavcov.

Výskumníci sa teraz zameriavajú na nájdenie spôsobov, ako blokovať MFGE8, aby sa znížilo riziko metastáz v chrbtici u pacientov s rakovinou. Okrem toho ich štúdia jedinečných vlastností vertebrálnych kmeňových buniek má za cieľ poskytnúť pohľad na poruchy chrbtice.

Zdroj: Príroda, Weill Cornell Medicine, Nemocnica pre špeciálnu chirurgiu