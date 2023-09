Hviezdne obsadenie mohlo spopularizovať hrozbu asteroidu, ktorý vyhladí všetok život na Zemi vo filme „Nepozerajte sa“, ale v skutočnosti sa k našej planéte v súčasnosti rúti asteroid so život ohrozujúcim potenciálom. Asteroid Bennu, objavený v roku 2009, má potenciál spôsobiť vážne poškodenie Zeme, ak by došlo k jej kontaktu.

Zatiaľ čo miestni obyvatelia sa nemusia obávať dopadu asteroidu počas svojho života, budúce generácie sa možno budú musieť obávať. Najbližší možný dátum dopadu asteroidu Bennu je 24. september 2182. Pravdepodobnosť, že sa skutočne zrazí so Zemou, je však dosť malá. To však nezabránilo NASA v spustení misie do Bennu v roku 2020 na zber vzoriek. Sonda OSIRIS-REx sa vráti na Zem v nedeľu 24. septembra s medziplanetárnymi nálezmi.

Bennu je pre vedcov obzvlášť vzrušujúcim cieľom, pretože sa od sformovania slnečnej sústavy pred 4.6 miliardami rokov takmer nezmenil. Zvyčajne míňa Zem, ale jej obežná dráha sa každých šesť rokov prekrýva s našou.

Napriek svojmu potenciálu pre ničivé účinky však asteroid Bennu nespĺňa kritériá „zabijaka planét“. Podľa NASA sa každá vesmírna hornina väčšia ako 1 km až 2 km považuje za horninu s globálnymi účinkami. Bennu nespĺňa túto požiadavku na veľkosť. Je klasifikovaný ako „Potenciálne nebezpečný asteroid“ kvôli svojej dĺžke viac ako 130 metrov a blízkosti k obežnej dráhe Zeme.

Vplyv Bennu na Zem závisí od niekoľkých faktorov, vrátane 157 možných bodov dopadu na Zem a ich príslušných pravdepodobností. Zatiaľ čo najvyššia pravdepodobnosť dopadu je 24. septembra 2182, existuje 99.963% šanca, že asteroid Zem minie.

Ak by Bennu zasiahol, mohlo by to spôsobiť veľké škody na okolí. Uvoľnená energia by bola viac ako 20-krát vyššia ako energia Cárskej bomby, najvýkonnejšej jadrovej zbrane, aká bola kedy testovaná.

Cesta Bennu zatiaľ nepredstavuje pre Zem bezprostrednú hrozbu a jednotlivci, ktorí majú záujem o jej pozorovanie, by potrebovali primerané vybavenie, ako je napríklad teleskop slušnej veľkosti. Aby ste zostali informovaní o poveternostných podmienkach v oblasti Vancouveru, je k dispozícii spoľahlivá predpovedná platforma s podrobnými predpoveďami pre konkrétne okolie.

Je dôležité poznamenať, že prebiehajúca misia NASA do Bennu poskytne ďalšie poznatky o tomto potenciálne nebezpečnom asteroide v budúcnosti.

definícia:

– Bennu Asteroid: Asteroid objavený v roku 2009, ktorý predstavuje potenciálnu hrozbu pre Zem.

– HR MacMillan Space Centre: Vesmírne centrum vo Vancouveri v Kanade.

– Kozmická loď OSIRIS-REx: Kozmická loď vypustená NASA na zber vzoriek z asteroidu Bennu.

– Potenciálne nebezpečný asteroid: Asteroid, ktorý je dostatočne veľký a v dostatočnej blízkosti Zeme na to, aby predstavoval potenciálnu hrozbu.

– Cár Bomba: Najsilnejšia jadrová zbraň, aká bola kedy testovaná.

Zdroje:

– Kanadská vesmírna agentúra: Informácie o asteroide Bennu.

– Platforma VIA na predpovedanie počasia Weatherhood: Poskytuje podrobné predpovede počasia pre oblasť Vancouveru.

– Stránka misie NASA: Aktualizácie zistení z misie OSIRIS-REx do Bennu.

Poznámka: Tento článok je kreatívnou interpretáciou zdrojového článku a nemusí presne odrážať všetky podrobnosti alebo fakty.