Použitie gyroskopu na meranie zmien rotácie Zeme

Tím vedcov vyvinul nový spôsob merania zmien rotácie Zeme pomocou gyroskopu. Výskumníci so sídlom v nemeckom geodetickom observatóriu Wettzell vytvorili 16 metrov dlhú laserovú dutinu, známu ako „G“, ktorá funguje ako prstencový gyroskop. Vo vnútri interagujú duálne laserové lúče pohybujúce sa v opačných smeroch a vytvárajú interferenčný obrazec. Vedci zistili, že keď sa Zem otáča, kolísanie jej rýchlosti sa odráža v interferenčnom vzore. Analýzou interferenčného vzoru boli vedci schopní vypočítať vzdialenosť prejdenú daným bodom na Zemi za určité časové obdobie.

Vo svojej štúdii publikovanej v časopise Nature Photonics výskumníci testovali výkon gyroskopu počas štyroch mesiacov a boli schopní zmerať dĺžku daného dňa s presnosťou niekoľkých milisekúnd. Táto úroveň presnosti je oveľa väčšia ako predchádzajúce metódy používané na meranie rotácie Zeme a mohla by sa použiť na vytvorenie presnejších geofyzikálnych modelov pre globálnu dopravu.

O zisteniach tímu diskutovali Caterina Cimminelli a Giuseppe Brunetti v článku News & Views, ktorý bol tiež publikovaný v Nature Photonics. Výskumníci navrhli, že táto nová metóda merania dĺžky dňa, spojená s jej variáciami, by mohla viesť k zlepšeným geofyzikálnym modelom, ktoré majú široké uplatnenie v oblastiach, ako je klimatická veda a navigácia. Výskumníci sa domnievajú, že tento prístup by mohol poskytnúť presnejšie popisy dĺžky dňa, pričom by sa zohľadnili rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú rotáciu Zeme, ako je ťah Mesiaca, morské prúdy a atmosférické podmienky.

Celkovo je tento nový prístup založený na gyroskopoch prísľubom pre zlepšenie nášho chápania rotácie Zeme a jej účinkov na rôzne geofyzikálne javy.

Zdroje:

– K. Ulrich Schreiber a kol., Variácie v rýchlosti rotácie Zeme merané prstencovým laserovým interferometrom, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli a kol., Laserový gyroskop presne sleduje rotáciu Zeme, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y