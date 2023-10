Astronaut NASA Frank Rubio sa po ročnej vesmírnej misii prispôsobil životu späť na Zemi

Astronaut NASA Frank Rubio sa nedávno vrátil na Zem po viac ako roku strávenom vo vesmíre. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v Johnsonovom vesmírnom stredisku NASA v Houstone v Texase, Rubio diskutoval o problémoch prispôsobenia sa zemskej gravitácii. Spomenul, že počas prvých dní zažíval nepohodlie v chodidlách a krížoch, keď sa jeho telo prispôsobovalo vlastnej hmotnosti.

Rubiova misia mala pôvodne trvať šesť mesiacov, no kvôli úniku chladiacej kvapaliny v kozmickej lodi Sojuz sa on a jeho členovia posádky museli po 371 dňoch vrátiť na Zem. K úniku chladiacej kvapaliny došlo v decembri, pravdepodobne bol spôsobený mikrometeoroidom. Ruská vesmírna agentúra Roskosmos sa preventívne rozhodla poslať na Medzinárodnú vesmírnu stanicu prázdnu kozmickú loď Sojuz, aby slúžila ako záložné vozidlo. To umožnilo Rubiovi a jeho kolegom astronautom vrátiť sa na Zem v pôvodnej kozmickej lodi, no museli prevziať misiu pôvodne určenú pre posádku určenú pre druhú loď.

Rubio priznal, že vyhliadka na rok strávený na vesmírnej stanici bola preňho náročná, keďže si užíva pobyt vonku. Dokázal sa však psychicky prispôsobiť okoliu a akceptoval, že vesmírna stanica je jeho domovom na nasledujúcich 12 mesiacov. Napriek nečakaným okolnostiam mu predĺženie misie Rubiovi umožnilo prekonať rekord v najdlhšom čase strávenom vo vesmíre americkým astronautom. Prekonal rekord Marka Vande Heia z roku 2022 s 355 po sebe idúcimi dňami.

Návrat na Zem predstavoval vlastný súbor výziev. Rubio opísal pocit unášania doprava alebo doľava, keď sa pokúšal kráčať rovno, na čo si musel nejaký čas zvyknúť. Vysvetlil, že zatiaľ čo jeho myseľ bola čistá, jeho telo nereagovalo podľa očakávania.

Počas svojho pôsobenia na Medzinárodnej vesmírnej stanici sa Rubio pustil do experimentu s pestovaním paradajok. Hoci sa ho pokúsil zaistiť suchým zipsom, stratil ho a už ho nedokázal nájsť. Rubio vtipne špekuloval, že mohlo vyschnúť a pomýliť si ho s odpadkami, alebo ho nevedomky zjedol.

Celkovo Rubiova misia zdôrazňuje fyzické a duševné úpravy, ktoré musia astronauti vykonať pri návrate z dlhodobého pobytu vo vesmíre. Ich skúsenosti prispievajú k vedeckému výskumu a pokroku vo výskume vesmíru.

