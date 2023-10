Nové pohľady na Urán: Infračervená Aurora po prvýkrát potvrdená

By

Astronómovia z University of Leicester potvrdili prítomnosť infračervenej polárnej žiary na vonkajšej planéte Urán. Tento prevratný objav by mohol odhaliť tajomstvá za magnetickými poľami planét v našej slnečnej sústave a dokonca objasniť potenciál života na vzdialených svetoch. Zatiaľ čo ultrafialové polárne žiary Uránu boli pozorované od roku 1986, je to prvýkrát, čo bola potvrdená existencia infračervenej polárnej žiary.

Polárne žiary sú spôsobené vysoko energetickými nabitými časticami, ktoré sa zrážajú s atmosférou planéty pozdĺž jej magnetických siločiar. Na Zemi majú tieto kolízie za následok veľkolepé severné a južné svetlá. Urán, ktorý sa skladá hlavne z vodíka a hélia, vyžaruje svetlo mimo viditeľného spektra, vrátane infračerveného.

Tím vedcov použil ďalekohľad Keck II na analýzu špecifických vlnových dĺžok svetla vyžarovaného z Uránu v infračervenom spektre. Štúdiom emisných čiar boli schopní určiť odchýlky v jasnosti iónov H3+, nabitej častice. Táto zmena jasu slúžila ako teplomer, ktorý poskytoval pohľad na atmosféru planéty.

Pozorovania odhalili významný nárast hustoty H3+ v atmosfére Uránu, čo naznačuje prítomnosť infračervenej polárnej žiary. Tento objav nielenže zlepšuje naše chápanie magnetických polí v našej slnečnej sústave, ale má aj dôsledky na identifikáciu iných potenciálne obývateľných exoplanét.

Hlavná autorka Emma Thomas, Ph.D. študent na Univerzite v Leicesteri naznačuje, že energetická polárna žiara na plynných obrích planétach, ako je Urán, by mohla vysvetliť, prečo sú horúce, ako sa očakávalo. Táto teória predpokladá, že polárna žiara generuje a tlačí teplo z polárnej žiary nadol smerom k magnetickému rovníku. Štúdiom Uránovej polárnej žiary môžu vedci predpovedať atmosféru a magnetické polia podobných exoplanét a určiť ich vhodnosť pre život.

Potvrdenie infračervenej polárnej žiary na Uráne znamená novú éru skúmania polárnej žiary na planéte. Výsledky tejto štúdie prispievajú k našim poznatkom o ľadových obrích polárnych žiarách, planetárnych magnetických poliach a dokonca aj o zriedkavých javoch na Zemi, ako je geomagnetický obrat.

často kladené otázky

Otázka: Čo je to polárna žiara?

Polárna žiara je zobrazenie prirodzeného svetla, ku ktorému dochádza, keď nabité častice zo slnka interagujú s magnetickým poľom planéty a zrážajú sa s atómami v atmosfére.

Otázka: Čo je to infračervená polárna žiara?

Infračervená polárna žiara sa vzťahuje na emisiu svetla mimo viditeľného spektra v infračervených vlnových dĺžkach. Spôsobujú ho vysokoenergetické nabité častice, ktoré sa zrážajú s atmosférou planéty.

Otázka: Prečo je objav infračervenej polárnej žiary na Uráne významný?

Potvrdenie infračervenej polárnej žiary na Uráne poskytuje cenné poznatky o magnetických poliach planéty a ponúka dôsledky pre identifikáciu potenciálne obývateľných exoplanét.

Otázka: Ako bola potvrdená infračervená polárna žiara na Uráne?

Vedci použili ďalekohľad Keck II na analýzu špecifických vlnových dĺžok svetla vyžarovaného z Uránu v infračervenom spektre. Štúdiom emisných čiar boli schopní určiť variácie v jasnosti iónov H3+, čo naznačuje prítomnosť infračervenej polárnej žiary.

Otázka: Čo sa môžeme naučiť pri štúdiu Uránovej polárnej žiary?

Štúdium Uránovej polárnej žiary nám môže pomôcť porozumieť magnetickým poliam a atmosférickým charakteristikám ľadových obrích planét v našej slnečnej sústave aj mimo nej. Tieto poznatky prispievajú k nášmu chápaniu exoplanét a ich potenciálu hostiť život.