Vplyv neutrálneho vodíka na únik fotónov Lyman-Alfa v galaxiách reionizačnej epochy

Astronómovia si stále nie sú istí procesom a načasovaním reionizácie, kedy sa vodík vo vesmíre opäť ionizoval potom, čo existoval ako neutrálne atómy asi 200 miliónov rokov. Reionizáciu poháňajú fotóny Lyman-continuum (LyC), ktoré majú energiu vyradiť elektróny z atómov vodíka. Otázkou je, odkiaľ sa tieto fotóny LyC vzali? Mnoho astronómov verí, že rané galaxie zohrali úlohu pri reionizácii vesmíru.

Počas obdobia reionizácie existovali galaxie, ktoré emitovali žiarenie Lyman-Alpha (Lyα), ktoré sa uvoľňuje, keď atómy vodíka prechádzajú z prvého excitovaného stavu do základného stavu. Nie všetky fotóny Lyα však dokázali uniknúť z týchto galaxií. Ak sa fotón Lyα rozptýli na okraj galaxie, môže uniknúť a byť detekovaný. Ak nemôžu uniknúť žiadne fotóny Lyα, naznačuje to, že fotóny LyC tiež nemôžu uniknúť a že galaxia neprispela k reionizácii.

Prítomnosť neutrálneho vodíka (HI) v týchto galaxiách mohla brániť úniku fotónov Lyα a následne fotónov LyC. Aby sa to zistilo, bola vykonaná štúdia na vzorke galaxií pozorovaných blízko konca reionizácie, pričom sa použili emisie Lyα a [CII] (emisie z uhlíka, ktoré absorbovali správne množstvo energie na únik jedného elektrónu) na meranie ich červených posunov.

Porovnali sa červené posuny emisií Lyα a [CII] v každej galaxii. Vedci zistili, že posun rýchlosti medzi dvoma typmi emisií, známy ako posun rýchlosti Lyα, pozitívne koreloval s hmotnosťou plynu HI v galaxiách z epochy reionizácie. To naznačuje, že únik Lyα v týchto galaxiách je ovplyvnený skôr celkovým obsahom plynu HI ako miestnymi oblasťami.

Zistenia naznačujú, že zvyšujúce sa množstvo plynu HI sťažuje únik fotónov Lyα, čo tiež bráni úniku ionizujúcich fotónov LyC. To naznačuje, že štúdium celkového obsahu HI v galaxiách môže poskytnúť pohľad na proces reionizácie vesmíru.

Očakáva sa, že budúce pozorovania vesmírnym teleskopom Jamesa Webba (JWST) prinesú kvalitnejšie údaje o starých galaxiách z éry reionizácie, ktoré ponúknu lepšie pochopenie tohto významného obdobia v histórii vesmíru.

Zdroje: Lauren Elicker, University of Cincinnati