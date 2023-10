Nové senzory na sledovanie hviezd umožňujú detekciu satelitného odpadu

By

Senzory na sledovanie hviezd sa vyvíjajú, aby pomohli satelitom odhaliť nebezpečné orbitálne úlomky, ktoré nie je možné vidieť zo zeme. Hviezdne sledovače využívajú známu polohu hviezd na udržanie správnej orientácie satelitov. Arcsec, belgický špecialista na komponenty kozmických lodí, spolupracuje s portugalským podnikom na riadenie vesmírnej dopravy NeuraSpace na vývoji sledovača hviezd na pozorovanie trosiek, ktorý by mal byť demonštrovaný vo vesmíre do roku 2025. Kombináciou senzorov Arcsec s existujúcimi údajmi NeuraSpace z verejných zdrojov a pozemného teleskopu vďaka partnerstvám bude portugalský podnik schopný sledovať oveľa menšie orbitálne úlomky. Spoločnosť Redwire so sídlom v Jacksonville na Floride medzitým vyvinula sledovač hviezd, ktorý dokáže odhaliť úlomky a na obežnú dráhu sa má dostať v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Ďalší výrobcovia tiež skúmajú vývoj hviezdnych sledovačov na detekciu trosiek.

Jednou z aplikácií pre hviezdne sledovače pri detekcii trosiek je zobrazovanie nespolupracujúcich objektov v tesnej blízkosti kozmickej lode. Spoločnosť True Anomaly, výrobca satelitov so sídlom v Denveri, plánuje použiť sledovače hviezd a kamery Redwire SpectraTRAC pre kozmické lode určené na tento účel. Luis Gomes, generálny riaditeľ špecialistu na malé satelity AAC Clyde Space, vysvetľuje, že sledovače hviezd už dokážu rozpoznať iné ako nebeské objekty, ale tieto údaje sa zvyčajne ignorujú, aby sa šetril výpočtový výkon na palube.

Arcsec tiež skúma spôsoby, ako dodatočne vybaviť sledovače hviezd, ktoré sú už na obežnej dráhe, aby zisťovali úlomky. Spoločnosť doteraz dodala 50 hviezdnych sledovačov, najmä na komerčné cubesaty na nízkej obežnej dráhe Zeme. Presvedčenie zákazníkov sledovača hviezd, aby tiež sledovali úlomky, by si vyžiadalo určité dodatočné náklady, ale mohlo by zlepšiť imidž značky operátorov. Partnerstvo medzi Arcsec a NeuraSpace poskytuje motiváciu pre používateľov sledovačov hviezd, aby sa stali strážcami trosiek, pretože zákazníci získajú lepšie služby a prehľad z platformy na riadenie vesmírnej dopravy.

