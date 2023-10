Ole Miss organizuje súťaž o recykláciu skla v partnerstve s Door 2 Door

By

Tento november budú mať členovia komunity University of Mississippi možnosť zúčastniť sa súťaže v recyklácii skla známej ako Egg Bowl Glass Recycling Drive. Podujatie, ktoré organizuje Office of Sustainability v spolupráci s Door 2 Door Recycling, sa bude konať od 2. do 6. hodiny 9. novembra na parkovisku pri Jackson Avenue Center. Cieľom súťaže je určiť, ktorý kampus, Ole Miss alebo Mississippi State University, dokáže nazbierať najviac skla.

Rozhodnutie usporiadať túto súťaž vyplynulo z neschopnosti univerzity zaradiť recykláciu skla do pravidelného recyklačného zberu na akademickej pôde. Recyklácia skla môže byť náročná kvôli jeho hmotnosti, ktorá zvyšuje náklady a emisie spojené s prepravou. Door 2 Door Recycling ponúka riešenie tým, že sklenený odpad spracováva inak. Frézujú sklo na použitie v iných aplikáciách, odkláňajú ho od skládok a v procese vyrábajú nové materiály.

Faith Young, majiteľka spoločnosti Door 2 Door Recycling, zdôraznila dôležitosť recyklácie skla a uviedla, že sklo sa na skládkach nerozpadá. Spoločnosť Door 2 Door spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami v Mississippi, aby sa recyklácia skla stala dostupnejšou pre občanov štátu.

Aby sa jednotlivci mohli zúčastniť súťaže, musia na podujatie priniesť svoje čisté, prázdne sklenené nádoby. Medzi prijateľné sklenené predmety patria okrem iného fľaše, zaváracie poháre, nádoby na nápoje a poháre na želé. Nádoby na stopkách, autosklá, rozbité sklo, sklenené vázy a keramika však nie sú vhodné na recykláciu. Všetky nádoby by sa mali opláchnuť a vyprázdniť, aj keď na nich môžu zostať štítky. Sklo by sa malo triediť aj podľa farby (číre, modré, zelené, hnedé a žlté), aby sa uľahčil proces triedenia.

Kendall McDonald, zástupkyňa riaditeľa úradu pre udržateľnosť UM, zdôraznila, že znižovanie odpadu zo skla začína nákupom potravín v obaloch, ktoré môže mesto Oxford recyklovať. Účasť na podujatiach ako Egg Bowl Glass Recycling Drive však poskytuje bezpečný a ekologicky rozumný spôsob likvidácie skleneného odpadu a zároveň podporuje miestny rodinný podnik v Mississippi.

Faith Young verí, že jednotlivci majú zodpovednosť za recykláciu a zanechanie sveta na lepšom mieste, ako ho našli. Účasť v súťaži o recykláciu skla je pre študentov a členov komunity skvelým spôsobom, ako prispieť k tejto veci. Kto by nechcel, aby jeho škola bola šampiónom v recyklácii skla?

definícia:

– Recyklácia skla: proces zberu a premeny skleneného odpadu na nové materiály alebo výrobky.

– Skládka: určená oblasť, kde sa ukladá a zakopáva odpad.

– Balenie: materiály používané na uchovávanie, ochranu a prepravu tovaru.

Zdroje:

– Úrad udržateľnosti Mississippiskej univerzity

– Recyklácia dverí 2 dverí