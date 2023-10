By

Nová štúdia vedená výskumníkmi z Centra pre kozmológiu a fyziku častíc na New York University naznačuje, že hviezdy by mohli byť rozrezané na polovicu „relativistickými čepeľami“, čo sú mimoriadne silné výlevy plazmy tvarované extrémne silnými magnetickými poľami. Tieto lopatky rozdeľujúce hviezdy by mohli potenciálne vysvetliť niektoré z najjasnejších výbuchov vo vesmíre, známe ako záblesky gama žiarenia (GRB).

GRB sú mimoriadne silné výbuchy na oblohe, ale často sa vyskytujú príliš ďaleko na to, aby sme ich mohli podrobne pozorovať. Predpokladá sa, že tieto výbuchy vytvárajú buď čierne diery alebo magnetary, čo sú vysoko magnetizované neutrónové hviezdy. Avšak pomalé vyblednutie niektorých GRB bolo pre astronómov ťažké vysvetliť.

V tejto novej štúdii autori navrhujú, že tieto pretrvávajúce GRB môžu byť výsledkom smrti masívnych hviezd. Keď hviezda zomrie, jej jadro sa zrúti a vytvorí sa neutrónová hviezda obklopená vrstvami vodíka a hélia. Vďaka rýchlemu stlačeniu a rotácii môže táto neutrónová hviezda získať mimoriadne silné magnetické pole, čím sa zmení na magnetar.

Chaotické prostredie obklopujúce novonarodený magnetar spôsobuje, že jeho okolie je v dôsledku intenzívneho žiarenia a magnetických polí šialené. Predchádzajúce výskumy naznačujú, že v dôsledku toho sa pozdĺž rotačnej osi magnetaru vytvára prúd. Vedci v tejto štúdii však zistili, že magnetické polia magnetaru môžu tiež produkovať výbuchy žiarenia pozdĺž jeho rovníka.

Tieto výbuchy žiarenia, tvarované odstredivými silami rotujúcej hviezdy, vytvárajú čepeľ, ktorá sa pohybuje cez hviezdu takmer rýchlosťou svetla. Energia prenášaná touto „relativistickou čepeľou“ je väčšia ako energia pri výbuchu supernovy a môže účinne rozdeliť hviezdu na polovicu, keď sa pohybuje smerom von. Čepeľ pokračuje v ceste na značnú vzdialenosť, kým stratí hybnosť, čo potenciálne vysvetľuje pomalé vyblednutie určitých GRB.

Počas svojej cesty čepeľ tiež hromadí viac materiálu, čím sa umocňuje jej ničivá sila. Okrem toho čepeľ spôsobuje nestabilitu v samotnej hviezde, čo vedie k jej konečnému zániku.

Zatiaľ čo táto štúdia slúži na demonštráciu vierohodnosti relativistických čepelí vysvetľujúcich GRB, budúci výskum sa zameriava na analýzu toho, ako sa tieto čepele v priebehu času vyvíjajú, a na pochopenie procesu hviezdnej smrti, ktorý je s nimi spojený. Identifikáciou kľúčových podpisov tohto typu výbuchu môžu vedci potvrdiť, či sa predtým pozorované GRB zhodujú s týmto modelom.

