Lunar Lander od Astrobotic odštartuje na rakete ULA Vulcan Centaur

Spoločnosť Astrobotic so sídlom v Pittsburghu sa pripravuje na veľmi očakávaný štart svojho prvého lunárneho pristávacieho modulu na pokročilej rakete Vulcan Centaur od United Launch Alliance (ULA). Generálny riaditeľ ULA Tory Bruno potvrdil, že štart je naplánovaný na 24. december a 26. december, čo predstavuje významný míľnik pre spoločnosti aj vesmírny priemysel ako celok.

Nadchádzajúci štart je neoddeliteľnou súčasťou misie spoločnosti Astrobotic doručiť vedecké užitočné zaťaženie do severnej oblasti Mesiaca. Robotický pristávací modul Peregrine, vyvinutý spoločnosťou Astrobotic, unesie nosnosť 120 kilogramov a bude podporovať iniciatívu NASA Commercial Lunar Payload Services. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť rozvoj prieskumu Mesiaca prostredníctvom partnerstva so súkromnými spoločnosťami.

V prelomovej spolupráci bude pristávací modul Peregrine od Astrobotic obsahovať aj hostovaný náklad od spoločnosti Celestis, ktorá sa venuje posielaniu malých častí spopolnených pozostatkov do vesmíru ako spomienkovej bohoslužby. Toto jedinečné partnerstvo dodáva misii pálčivý prvok a zdôrazňuje rastúce uznanie vesmíru ako poslednej hranice pre ľudskú pamäť.

Kým štartovacie okno sa zhoduje so Štedrým večerom, generálny riaditeľ ULA Tory Bruno zdôrazňuje, že načasovanie je založené na dôkladných vedeckých výpočtoch. Požiadavky misie diktujú starostlivú kontrolu svetelných podmienok a potrebu neustálej rádiovej komunikácie so sieťou Deep Space Network. Tieto faktory obmedzujú štartovacie okno len na niekoľko dní v mesiaci, vďaka čomu je štart na Štedrý večer o to významnejší.

ULA sa pri vývoji pokročilej rakety Vulcan Centaur stretla s technickými prekážkami. Spoločnosť je však naďalej odhodlaná zabezpečiť najvyššie bezpečnostné a výkonnostné štandardy. Nadchádzajúci štart predstavuje pre ULA zásadný míľnik, keďže ide o jeden z dvoch certifikačných letov, ktoré sú potrebné na splnenie prísnych požiadaviek vesmírnych síl Spojených štátov amerických.

Štart je naplánovaný na Launch Complex 41 na Cape Canaveral Space Force Station na Floride. ULA má ambiciózne plány do budúcnosti s cieľom zvýšiť štartovaciu kadenciu rakety Vulcan Centaur na jeden štart každé dva týždne do polovice roku 2025. Očakáva sa, že tento zvýšený dopyt bude pochádzať zo strany vládnych aj komerčných zákazníkov, keďže ULA naďalej zabezpečuje zmluvy a partnerstvá s kľúčovými hráčmi v tomto odvetví.

Prvý štart lunárneho pristávacieho modulu Astrobotic v spolupráci s ULA otvára cestu pre budúci vesmírny prieskum a ponúka jedinečný pohľad na význam Štedrého večera ako dátumu štartu. Ukazuje mimoriadne schopnosti súkromných spoločností podporovať vedecký výskum, vzdávať hold blízkym a posúvať hranice ľudského bádania za hranice Zeme.

FAQ

1. Aký je prvý lunárny lander Astrobotic?

Prvý lunárny pristávací modul Astrobotic s názvom Peregrine je robotická kozmická loď navrhnutá na doručovanie vedeckých nákladov do severnej oblasti Mesiaca. Je približne šesť stôp vysoký, osem stôp široký a má nosnosť 120 kilogramov.

2. Čo je cieľom misie?

Cieľom misie je podporiť iniciatívu NASA Commercial Lunar Payload Services poskytovaním vedeckých nákladov na Mesiac. Misia navyše obsahuje jedinečné partnerstvo so spoločnosťou Celestis, ktorá posiela malé časti spopolnených pozostatkov do vesmíru ako spomienkovú bohoslužbu.

3. Prečo je spustenie naplánované na Štedrý večer?

Štartovacie okno je určené požiadavkami misie, ktoré vyžadujú starostlivo kontrolované svetelné podmienky a nepretržitú rádiovú komunikáciu. Tieto obmedzenia vedú k tomu, že každý mesiac je k dispozícii niekoľko dní spustenia, z ktorých jeden pripadá na Štedrý večer.

4. S akými neúspechmi sa stretla ULA?

ULA čelila technickým oneskoreniam vo vývoji svojej rakety Vulcan Centaur, vrátane incidentov zahŕňajúcich výbuch horného stupňa počas testovania a ďalší výbuch počas testovania raketového motora. ULA však zostáva odhodlaná zabezpečiť najvyššie bezpečnostné a výkonnostné štandardy.

5. Kde prebieha spustenie?

Štart sa má uskutočniť v Launch Complex 41 na Cape Canaveral Space Force Station na Floride.

Zdroje: NASA ([URL domény]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL domény])