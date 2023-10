Nový objav v astronómii: Tajomné miznutie hviezd

By

V júli 1952 sa astronomické výskumné observatórium v ​​Palomare v Kalifornii pustilo do fotografického prieskumu nočnej oblohy s cieľom preskúmať nebeské objekty vrátane asteroidov. Netušili, že sa chystajú naraziť na zvláštny jav, ktorý vedcov nechá v zmätku na ďalšie desaťročia.

Počas prieskumu tri hviezdy náhle zmizli vo vzduchu a astronómovia zostali v nemom úžase. Prvá fotografická platňa zachytila ​​tieto hviezdy zoskupené tesne vedľa seba, jasne žiariace s magnitúdou 15. Avšak len o 53 minút neskôr, keď bola znova odfotografovaná rovnaká časť oblohy, hviezdy úplne zmizli bez stopy.

Zatiaľ čo hviezdy zriedka miznú, môžu podstúpiť udalosti, ako sú výbuchy alebo náhle zvýšenie jasu. Úplné zmiznutie je však veľmi nezvyčajný jav. Fotografický dôkaz jasne ukázal prítomnosť hviezd na počiatočnom obrázku a ich neprítomnosť na nasledujúcom obrázku.

Zvažovala sa teória rýchleho stmievania hviezd, ale čelila značným výzvam. Následné pozorovania neodhalili žiadne dôkazy o tom, že by hviezdy stmievali nad magnitúdou 24. To znamená, že hviezdy by sa stmavili s ohromujúcim faktorom viac ako 10,000 XNUMX za menej ako hodinu, čo sa zdá byť nepravdepodobné.

Vedci predložili niekoľko teórií na vysvetlenie tejto záhadnej udalosti. Jedna hypotéza naznačuje, že tieto tri hviezdy mohli byť v skutočnosti jedinou hviezdou, ktorá zaznamenala prechodný nárast jasu v dôsledku rýchleho rádiového vzplanutia vyžarovaného magnetarom. Počas tohto výbuchu mohla medzi hviezdou a Zemou preniknúť čierna diera s hviezdnou hmotnosťou, čo spôsobilo, že výbuch sa gravitačne šošovkoval a na chvíľu sa objavil ako tri odlišné obrazy.

Ďalšia zaujímavá teória naznačuje, že hviezdy neboli vôbec hviezdami, ale skôr výsledkom kontaminácie rádioaktívnym prachom na fotografických platniach. Keďže observatórium Palomar sa nachádzalo blízko púští v Novom Mexiku, kde sa v tom čase uskutočnili testy jadrových zbraní, je možné, že sa dosky kontaminovali, čo spôsobilo, že sa na niektorých snímkach objavili svetlé škvrny, zatiaľ čo na iných zostali neprítomné.

Napriek týmto teóriám zostáva skutočné vysvetlenie zmiznutých hviezd v nedohľadne. Vedci pokračujú v štúdiu tohto javu v nádeji, že objasnia túto záhadnú udalosť a odhalia tajomstvá vesmíru.

FAQ

Otázka: Môžu hviezdy skutočne zmiznúť?

Odpoveď: Hviezdy zriedka úplne zmiznú, pretože sú to obrovské nebeské telesá s dlhou životnosťou. Môžu však podstúpiť udalosti, ako sú výbuchy alebo náhle zvýšenie jasu.

Otázka: Aké sú možné vysvetlenia zmiznutých hviezd?

Odpoveď: Vedci navrhli niekoľko teórií, vrátane možnosti rýchleho stmavnutia hviezd alebo predstavy, že hviezdy vôbec neboli hviezdami, ale skôr kontamináciou fotografických platní.

Otázka: Mohli byť tieto zmiznuté hviezdy výsledkom kontaminácie rádioaktívnym prachom?

Odpoveď: Teória naznačuje, že hviezdy mohli byť ilúziou spôsobenou rádioaktívnym prachom prítomným na fotografických platniach z neďalekého testovania jadrových zbraní. Táto teória zostáva jedným z možných vysvetlení.

Otázka: Bol odvtedy pozorovaný podobný jav?

Odpoveď: Zatiaľ čo prípady miznúcich hviezd sú mimoriadne zriedkavé, pri niektorých astronomických pozorovaniach sa objavili správy o podobných udalostiach. Každá udalosť však predstavuje pre vedcov svoj jedinečný súbor výziev a záhad, ktoré musia vyriešiť.