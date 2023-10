Záhada raných jasných galaxií vyriešená: formovanie prasknutých hviezd

By

Vesmírny teleskop Jamesa Webba (JWST) nedávno zachytil snímky niektorých z najstarších galaxií vo vesmíre, ktoré vznikli v priebehu niekoľkých stoviek miliónov rokov od Veľkého tresku. Tieto galaxie sa zdali príliš jasné, príliš veľké a príliš vyvinuté na svoj vek, čo spochybňovalo štandardný model kozmológie. Nový výskum publikovaný v The Astrophysical Journal Letters však naznačuje, že tvorba prasknutých hviezd, fenomén, ktorý zahŕňa krátke, intenzívne obdobia hviezdneho zrodu a smrti, po ktorých nasledujú dlhšie, tichšie fázy, môže vysvetliť túto záhadu.

Výskumníci použili pokročilé počítačové simulácie z projektu Feedback of Relativistic Environments (FIRE) na preskúmanie tohto problému. Simulácie odhalili, že tvorba prasknutých hviezd by mohla zodpovedať za prekvapivý jas pozorovaný v raných galaxiách zachytených JWST. Vznik prasknutých hviezd je bežný v galaxiách s nízkou hmotnosťou a je charakterizovaný výbuchmi hviezd, po ktorých nasledujú výbuchy supernov, ktoré vypudzujú plyn, ktorý neskôr padá späť a vytvára nové hviezdy. Keď sa však galaxie stanú dostatočne masívnymi, ich gravitácia drží galaxiu pohromade a privedie ju do ustáleného stavu, čím zabráni vyvrhnutiu plynu.

Ak by sa toto vysvetlenie potvrdilo, vyhlo by sa potrebe revízií alebo úprav štandardného modelu kozmológie. Zistenia vrhajú svetlo na fyziku kozmického úsvitu a spochybňujú predchádzajúce špekulácie o ranom vesmíre. Poskytnutím solídnych pozorovacích dôkazov JWST výrazne zvýšilo naše chápanie fyzikálnych detailov galaxií a umožňuje nám znovu navštíviť a študovať fyziku raného vesmíru.

