Dospievajúci výskumník objavil osu so schopnosťou vŕtať sa cez plast

V pozoruhodnom objave dospievajúci výskumník menom Matvey Nikelshparg zistil, že druh parazitoidnej osy má schopnosť prevŕtať sa plastom. Nikelshparg, ktorý má vášeň pre štúdium parazitoidných ôs, urobil tento objav pri vykonávaní experimentov s hmyzom vo svojom domácom laboratóriu.

Príslušný druh, Eupelmus messene, je malá osička, ktorá zvyčajne kladie vajíčka na iné ploštice alebo do nich. Tieto osy používajú orgán nazývaný ovipositor, aby sa zavŕtali do stvrdnutých rastlinných výrastkov, známych ako hálky, ktoré chránia larvy iných druhov ôs. Nikelshparg si však všimol, že osa E. messene mohla použiť svoj vajcovod na prevŕtanie plastovej Petriho misky a zniesť vajíčko mimo nádoby.

Nikelshparg o svojich zisteniach informoval v časopise The Journal of Hymenoptera Research. Uskutočnil experimenty, aby preskúmal, čo by sa stalo, keby sa do Petriho misky umiestnilo viacero osí E. messene s jedinou hostiteľskou larvou. Zatiaľ čo väčšina ôs okamžite zaútočila na larvu, jeden jedinec sa namiesto toho rozhodol vŕtať do polystyrénovej steny misky. Toto správanie bolo pozorované u ôsmich z 56 vychovaných ôs.

Proces vŕtania cez plast trval osám viac ako dve hodiny, počas ktorých si robili prestávky na obed alebo vodu. Vedci tiež poznamenali, že vŕtací pohyb osy sa líšil od ich vŕtania do hál. Ukázalo sa, že osy mali flexibilné správanie pri vŕtaní, pokiaľ ide o plastové povrchy.

Schopnosť týchto ôs preniknúť plastom predstavuje zaujímavé otázky. Nie je jasné, ako osy prepichnú hladký povrch Petriho misky, najmä preto, že praskliny, ktoré zvyčajne využívajú v hálkach, sa v plastoch nenachádzajú. Okrem toho zostáva neznáme, prečo iné príbuzné druhy nevykazujú rovnaké správanie.

Tento objav by mohol mať širšie dôsledky na pochopenie prepichovacích nástrojov rôznych druhov hmyzu, vrátane komárov, ktoré prenášajú choroby. Môže to dokonca viesť k vývoju nového chirurgického vybavenia inšpirovaného schopnosťou osí vŕtať.

