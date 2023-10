The Sounds of Pando: Počúvanie komunikácie starého stromu

By

Nedávno boli urobené nahrávky, ktoré nám umožňujú počuť zvuky produkované jedným z najrozsiahlejších a najstarších živých organizmov na Zemi. Pando, mohutný les tvorený jediným stromom, je pozoruhodnou rastlinou patriacou k trasúcemu sa druhu osiky. So 47,000 100 kmeňmi, ktoré majú identickú DNA, sa Pando rozprestiera na 12,000 akroch v Utahu. S odhadovaným vekom potenciálne 6,000 24 rokov váži táto kolosálna živá bytosť XNUMX XNUMX metrických ton a pýši sa stonkami podobnými stromom, ktoré sa týčia až XNUMX metrov.

Zvukový umelec Jeff Rice spolupracoval s Friends of Pando na zaznamenaní zvukov tohto skrytého organizmu. Umiestnením hydrofónu do priehlbiny na spodku konára a jeho prevlečením ku koreňom stromu Rice objavil slabý zvuk, ktorý dokonca zachytil vibrácie počas búrky. Umelec verí, že vibrácie sú spôsobené tým, že milióny listov v lese vibrujú a prenášajú svoje vibrácie nadol cez konáre do zeme.

Koreňový systém Panda je prepojený, o čom svedčia zachytené zvuky dupotov, keď sa z diaľky klopalo na konár. Zatiaľ čo zdieľané koreňové systémy sú bežné u druhov osiky, Pando vyniká svojou pozoruhodnou veľkosťou a vekom.

Táto bezprecedentná príležitosť počúvať zvuky Pando má umelecký aj vedecký potenciál. Lance Oditt, zakladateľ Friends of Pando, vidí potenciál využiť tieto zvukové údaje vo vedeckých štúdiách na lepšie pochopenie obrovského skrytého hydraulického systému bez toho, aby spôsobil akúkoľvek škodu.

Jeff Rice zdôraznil význam prírodných zvukov v environmentálnych štúdiách a uviedol, že sú záznamom miestnej biodiverzity a možno ich použiť na meranie environmentálnych zmien. Bohužiaľ, Pando je v súčasnosti v stave úpadku v dôsledku ľudských činností, ako je čistenie biotopov a likvidácia predátorov, ktorí pomáhajú kontrolovať populácie bylinožravcov. To vyvoláva obavy o budúcnosť tohto výnimočného organizmu a ekosystému, ktorý podporuje.

Zdroje:

– Vedecké upozornenie: URL

– Friends of Pando: URL