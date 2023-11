Meteorické roje Tauridy a Leonidy osvetľujú oblohu v Melbourne

Pripravte sa na mesačné nebeské predstavenie, keď meteorické roje Tauridy a Leonidy zdobia nočnú oblohu v Melbourne počas celého novembra. Tieto dva každoročné meteorické roje prinášajú úchvatné ukážky padajúcich hviezd, ktoré uchvátia pozorovateľov aj astronómov.

Meteorický roj Tauridy v Melbourne

Meteorický roj Tauridy, ktorý sa očakáva, že dosiahne svoj vrchol 6. novembra, bude potenciálne viditeľný od 6. do 13. novembra. To, čo odlišuje Tauridy, je pozoruhodná veľkosť a jasnosť ich meteorov. Napriek tomu, že produkujú nižší počet meteorov v porovnaní s inými meteorickými rojmi, zvyčajne v priemere okolo 5-10 meteorov za hodinu, meteory Taurid sa často označujú ako „ohnivé gule“. Tieto väčšie a jasnejšie meteory sú viditeľné aj v oblastiach so svetelným znečistením. Pomalé a farebné ohnivé gule vytvárajú skutočne fascinujúci zážitok pre tých, ktorí majú to šťastie, že ich budú svedkami.

Meteorický roj Leonids v Melbourne

Očakávaný vrchol okolo 17. novembra, meteorický roj Leonidov bude potenciálne viditeľný od 3. novembra do 2. decembra. To, čo odlišuje Leonidy, je ich potenciál pre meteorické búrky. Hoci sa tieto búrky nevyskytujú pravidelne, môžu produkovať mimoriadne vysoký počet meteorov s rýchlosťou presahujúcou tisíce za hodinu. Najznámejšie búrky sa vyskytli v rokoch 1833 a 1966, čo vyvolalo v svedkoch úžas nad tisíckami meteorov, ktoré rozžiarili nočnú oblohu v priebehu jedinej hodiny.

Ak chcete maximalizovať svoje šance, že uvidíte tieto nebeské zázraky, nájdite si jasný výhľad na nočnú oblohu mimo svetiel mesta, ideálne okolo polnoci. Ľahnite si, dovoľte svojim očiam, aby sa prispôsobili tme, a pozorujte, ako sa nad nimi rozprestiera kozmická krása prírody. Pamätajte, že trpezlivosť je kľúčová, pretože meteorické roje môžu byť nepredvídateľné, ale odmena za to, že budete svedkami týchto fascinujúcich obrazov, stojí za to čakať.

FAQ:

Otázka: Ako môžem najlepšie pozorovať meteorické roje Tauridy a Leonidy v Melbourne?

Odpoveď: Nájdite tmavé miesto ďaleko od svetiel mesta a ľahnite si, aby ste sa mohli pozerať na nočnú oblohu. Polnoc je zvyčajne najlepší čas na pozorovanie.

Otázka: Potrebujem nejaké špeciálne vybavenie na sledovanie meteorických rojov?

Odpoveď: Nie, vyžaduje sa špeciálne vybavenie. Meteorické roje môžete pozorovať voľným okom.

O: Budú v novembri nejaké ďalšie meteorické roje?

Odpoveď: Áno, okrem Tauríd a Leoníd sa počas novembra vyskytuje niekoľko ďalších menších meteorických rojov, ale často sú menej výrazné ako tieto dva roje.

Otázka: Môžem sledovať meteorické roje odkiaľkoľvek v Melbourne?

Odpoveď: Najlepšie je nájsť miesto s minimálnym svetelným znečistením, aby ste si vylepšili zážitok zo sledovania. Ideálne sú parky alebo otvorené priestranstvá vzdialené od centra mesta.