Asteroidy: Potenciálna hrozba pre Zem

By

NASA vydala 16. októbra vizuálne príťažlivú infografiku, v ktorej upozorňuje na problém, ktorý by mohol mať katastrofálne následky. Úloha známa ako „planetárna obrana“ zahŕňa NASA dohliadanie na asteroidy, ktoré by sa mohli potenciálne zraziť so Zemou, čo by spôsobilo rozsiahlu devastáciu podobnú osudu dinosaurov. Detekcia týchto asteroidov je však zložitý proces, keďže nevyžarujú svetlo.

Našťastie, nové teleskopy špeciálne navrhnuté na lov asteroidov boli nápomocné pri tejto misii. K augustu 2023 je známych už 32,000 405 blízkozemských asteroidov. Úsilie nájsť a sledovať tieto asteroidy bolo chvályhodné, pričom viac ako XNUMX miliónov pozorovaní od amatérskych aj profesionálnych astronómov odoslaných do Centra malých planét, centrálneho centra pre stratégiu planetárnej obrany NASA.

Bohužiaľ, štatistiky uvedené v infografike odhaľujú znepokojivú realitu. Z 32,000 10,000 známych blízkozemských asteroidov je viac ako 140 2013 väčších ako 20 metrov v priemere. Ak by sa jeden z nich zrazil so Zemou, mohol by potenciálne zničiť celé mesto. Na porovnanie, meteorit Čeľabinsk, ktorý spôsobil škody v Rusku v roku XNUMX, bol odhadnutý na najviac XNUMX metrov.

Infografika tiež zdôrazňuje, že z odhadovaných 14,000 140 50 metrov širokých asteroidov, ktoré ešte neboli objavené, by jeden z nich mohol byť na kolíznom kurze so Zemou. Okrem toho je ešte stále neobjavených približne 1 asteroidov s priemerom XNUMX kilometer. Dopad asteroidu tejto veľkosti by mohol mať katastrofálne dôsledky pre civilizáciu.

Zodpovednosť za planetárnu obranu nepadá len na NASA, ale na kolektív organizácií. Infografika slúži ako pripomienka, že je stále čo robiť, aby sa zabezpečila bezpečnosť ľudstva. Dokonca aj jednoduchý akt sprostredkovania informácií prostredníctvom infografiky môže inšpirovať jednotlivcov, aby sa pripojili k honbe za asteroidmi, čím prispejú k úsiliu o obranu planéty.

Zdroje:

– NASA – Near-Earth Asteroids k 31. augustu 2023

– UT – Tu je návod, ako NASA plánuje chrániť Zem pred asteroidmi a kométami

– UT – NASA robí z obrany proti asteroidom prioritu a presúva svoju misiu NEO Surveyor do vývojovej fázy

– UT – Mala by sa planetárna obrana dostať do centra pozornosti?