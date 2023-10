Existujú tisíce potenciálne nebezpečných asteroidov, ktoré by mohli zdevastovať mestá

Divízia planetárnej obrany NASA je zodpovedná za detekciu a sledovanie asteroidov, ktoré by sa mohli potenciálne zraziť so Zemou a spôsobiť rozsiahle zničenie. Aj keď sa úloha môže zdať jednoduchá, v skutočnosti je dosť náročná. Asteroidy nevyžarujú svetlo, takže sú zvyčajne detekované, keď sa slnečné svetlo odráža od ich povrchu a je zachytené ďalekohľadmi pozorujúcimi nočnú oblohu. Nedávno sa zvýšil počet ďalekohľadov špeciálne navrhnutých na lov asteroidov.

Podľa infografiky NASA vydanej v októbri 2023 je v súčasnosti známych 32,000 405 blízkozemských asteroidov. Úsilie identifikovať a sledovať tieto asteroidy bolo pozoruhodné, s viac ako XNUMX miliónmi pozorovaní odovzdaných amatérskymi aj profesionálnymi astronómami Centru malých planét, centrálnemu uzlu pre stratégiu planetárnej obrany NASA.

Infografika však odhaľuje znepokojivé štatistiky. Z 32,000 10,000 blízkozemských asteroidov má viac ako 140 2013 priemer väčší ako 20 metrov. Ak by jeden z týchto asteroidov zasiahol Zem, bol by schopný zničiť celé mesto. Aby sme to uviedli do perspektívy, asteroid, ktorý v roku XNUMX zasiahol oblasť Čeľabinsk v Rusku, sa odhadoval na priemer XNUMX metrov a spôsobil značné škody a zranenia.

Ešte alarmujúcejšie je, že experti NASA sa domnievajú, že sme našli len menej ako polovicu potenciálne nebezpečných 140 metrov širokých asteroidov. Odhadujú, že existuje viac ako 14,000 50 týchto asteroidov, ktoré ešte nie sú objavené. Okrem toho existuje približne 1 asteroidov s priemerom XNUMX kilometer, ktoré neboli nájdené. Náraz asteroidu tejto veľkosti by mohol mať katastrofálne následky ďaleko za zničením jediného mesta.

Planetárna obranná komunita, ktorá zahŕňa organizácie mimo NASA, stojí pred neľahkou úlohou pri zaistení bezpečnosti ľudstva. Každé úsilie, bez ohľadu na to, aké je malé, zohráva v tejto misii kľúčovú úlohu. Podmanivá infografika slúži ako pripomienka dôležitosti neustáleho úsilia o identifikáciu a sledovanie potenciálne nebezpečných asteroidov.