Štúdia zistila, že čerpanie zásob vody na Mesiaci si môže vyžadovať prehodnotenie plánov

Nová analýza lunárnych kráterov odhalila, že tieto útvary sú príliš mladé na to, aby obsahovali staré rezervoáre vodného ľadu, čo spochybňuje predchádzajúce predpovede o distribúcii a množstve vody na Mesiaci. Fyzik Norbert Schörghofer a astrofyzik Raluca Rufu vykonali štúdiu a zistili, že väčšina kráterov s trvalými vreckami tieňa, ktoré sú mimoriadne zaujímavé pre budúci prieskum, je mladšia ako 2.2 miliardy rokov.

Pred touto štúdiou vedci verili, že trvalo zatienené oblasti (PSR), ako sú hlboké krátery, môžu zachytávať a hromadiť vodný ľad v priebehu miliárd rokov v dôsledku ich extrémne nízkych teplôt. Analýza však naznačuje, že PSR neboli chránené pred Slnkom dostatočne dlho, aby sa umožnilo toto nahromadenie.

Zistenia majú významné dôsledky pre mesačné misie, najmä misiu Artemis III NASA, ktorá v súčasnosti vyberá miesta pristátia na základe blízkosti PSR. Zatiaľ čo objav znamená, že sa neočakáva, že na Mesiaci budú existovať staré nádrže vodného ľadu, naznačuje to aj to, že staršie PSR by mohli potenciálne obsahovať viac vody ako mladšie. Identifikácia veku kráterov pomôže pri určovaní vhodných miest pristátia pre budúce misie.

Zdroje: Science Advances

definícia:

Lunárne krátery: Praskliny a štrbiny na mesačnom povrchu spôsobené dopadmi komét a asteroidov.

Vodný ľad: Zmrznutá voda vo forme ľadu.

Permanently shadowed areas (PSRs): Oblasti na povrchu Mesiaca, ktoré nikdy nie sú vystavené slnečnému žiareniu.

Nádrže: Prírodné skladovacie priestory.