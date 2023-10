Supermasívna čierna diera v našej galaxii: rotácia úžasnou rýchlosťou

Vyberte si akýkoľvek nebeský objekt v obrovskom priestore vesmíru a je pravdepodobné, že má pozoruhodnú schopnosť otáčať sa. Od asteroidov, ktoré sa prevracajú, až po planéty a mesiace rotujúce okolo svojich osí, dokonca aj čierne diery vykazujú tento fascinujúci jav. Prekvapivo existuje maximálna rýchlosť, ktorou sa tieto objekty môžu otáčať, čo ponúka fascinujúci pohľad na štruktúru vesmíru.

Pre nebeské telesá, ako je náš domov, Zem, je maximálna rýchlosť rotácie určená ich povrchovou gravitáciou. Zatiaľ čo gravitačná sila nás ťahá do stredu našej planéty, rotácia Zeme vytvára jemný tlak smerom von, známy ako odstredivá sila. Hoci je táto odstredivá sila nepatrná, má za následok o niečo menšiu váhu na rovníku v porovnaní s pólmi. V skutočnosti, vzhľadom na náš 24-hodinový deň, je rozdiel hmotnosti medzi rovníkom a pólmi iba 0.3%.

Saturn so svojím relatívne rýchlym 10-hodinovým dňom však predstavuje výrazný kontrast, pričom hmotnostný rozdiel medzi jeho rovníkom a pólmi dosahuje významných 19 %. Tento nepomer spôsobuje, že plynné teleso Saturnu sa na jeho rovníku mierne vydutie. Teraz si predstavte hypotetickú planétu, ktorá sa točí tak neuveriteľne rýchlo, že rozdiel v hmotnosti eskaloval na 100%. V tomto bode by sa gravitačná sila planéty a odstredivá sila na jej rovníku dokonale vyrovnali. Akékoľvek ďalšie zvýšenie rýchlosti rotácie by vyvolalo katastrofálny následok – planéta by sa jednoducho rozpadla. Aj keď je pravdepodobné, že planéta dosiahne bod zlomu pri nižšej rýchlosti rotácie, táto hypotetická situácia ilustruje koncept maximálnej rýchlosti rotácie.

Čierne diery, zaujímavé kozmické entity, majú svoje vlastné jedinečné vlastnosti. Na rozdiel od hmatateľných objektov s fyzickými povrchmi sú čierne diery zložené z deformácií priestoru a času, ktoré ohýbajú myseľ, spôsobených ich nesmiernou gravitáciou. Horizont udalostí, hranica, za ktorou nič nemôže uniknúť gravitačnému uchopeniu čiernej diery, neoznačuje fyzický povrch. Napriek tomu aj čierne diery majú maximálnu rýchlosť rotácie. Hoci nie je spojená s rotáciou materiálu, rotácia čiernej diery sa pripisuje krúteniu časopriestoru. Tento jav, známy ako ťahanie rámu, spôsobuje jemné skrútenie priestoru, keď sa nebeské telesá, ako napríklad Zem, otáčajú.

Určenie rýchlosti otáčania čiernej diery môže byť náročná úloha. V nedávnej štúdii sa vedci zamerali na supermasívnu čiernu dieru našej galaxie analýzou rádiových a röntgenových pozorovaní jej okolia. Intenzívna gravitácia čiernej diery skresľuje spektrá svetla vyžarovaného blízkou hmotou, čo ponúka zásadné poznatky. Pozorným štúdiom intenzity svetla pri rôznych vlnových dĺžkach výskumný tím odhadol rotáciu čiernej diery. Ich zistenia prekvapivo odhalili, že spinový parameter čiernej diery, označený ako „a“, spadá medzi pôsobivý rozsah 0.84 až 0.96. To znamená, že supermasívna čierna diera našej galaxie rotuje úžasne rýchlym tempom a blíži sa k maximálnej rýchlosti rotácie. Je zaujímavé, že jeho rotácia prevyšuje dokonca aj čiernu dieru v M87, ktorá sa môže pochváliť parametrom rotácie medzi 0.89 a 0.91.

Tento prelomový výskum vrhá nové svetlo na záhadnú povahu čiernych dier a ich pozoruhodné rotačné vlastnosti. Zistenia pozývajú k ďalšiemu skúmaniu tajomstiev vesmíru a odhaľujú strhujúce pohľady na základné fungovanie priestoru a času.

-

FAQ

Otázka: Aká je maximálna rýchlosť rotácie pre nebeské objekty?

Odpoveď: Maximálna rýchlosť rotácie sa líši v závislosti od nebeského objektu. Pre objekty ako Zem je maximálna rýchlosť ovplyvnená povrchovou gravitáciou, zatiaľ čo pre čierne diery je určená krútením časopriestoru.

Otázka: Ako rotácia ovplyvňuje hmotnosť objektu na Zemi?

Odpoveď: Rotácia Zeme spôsobuje jemný tlak smerom von, známy ako odstredivá sila, čo má za následok o niečo menšiu váhu na rovníku v porovnaní s pólmi.

Otázka: Môže sa planéta otočiť tak rýchlo, že by sa rozletela?

Odpoveď: Áno, ak by sa planéta otáčala neuveriteľne vysokou rýchlosťou, odstredivá sila na jej rovníku by nakoniec vyvážila gravitačnú silu planéty, čo by spôsobilo jej rozpad.

Otázka: Čo určuje rotáciu čiernych dier?

Odpoveď: Zatiaľ čo rotácia hmotných objektov je poháňaná rotáciou fyzickej hmoty, čierne diery rotujú v dôsledku krútenia časopriestoru spôsobeného ich obrovskou gravitáciou.

Otázka: Ako sa odhadla rotácia supermasívnej čiernej diery našej galaxie?

Odpoveď: Vedci analyzovali rádiové a röntgenové pozorovania okolia čiernej diery a študovali skreslenie svetelných spektier vyžarovaných blízkou hmotou, aby odhadli jej rotáciu.