Tajomný prvok nájdený v starovekej teórii výbojov lávy o úniku zemského jadra

Vedci urobili záhadný objav po objavení záhadného prvku v starovekej láve, čo viedlo k teóriám, že zemské jadro uniká. Štúdia 62 miliónov rokov starých lávových prúdov na Baffinovom ostrove v kanadskom arktickom súostroví odhalila nezvyčajne vysoké hladiny hélia-3, vzácneho izotopu spojeného s vnútorným fungovaním našej planéty. Zistenia publikované v časopise Nature vyvolali intenzívnu diskusiu medzi výskumníkmi a odborníkmi.

Výskumný tím zložený z geochemikov z oceánografickej inštitúcie Woods Hole a Kalifornského technologického inštitútu zhromaždil údaje zo starovekých lávových prúdov na Baffinovom ostrove. Zistili, že pevnina obsahuje najvyššie pomery hélia-3, hélia-4 a ďalšieho izotopu, aký sa kedy našiel v pozemských vulkanických horninách. To prinieslo značnú pozornosť, pretože zistenie takých vysokých hladín hélia-3 na neastronomickom mieste je významné.

Hélium-3 je vďaka svojej povahe mimoriadne vzácne. Keď sa dostane na povrch, unikne do atmosféry a rozptýli sa do vesmíru. Ak je teda hélium-3 objavené na povrchu, je pravdepodobné, že pochádza zo zemského jadra. Toto zistenie by mohlo potenciálne poskytnúť fyzikálne príklady materiálu jadra, čo spochybňuje predchádzajúce chápanie, že jadro Zeme bolo zapečatené.

Dôsledky tohto objavu sú obrovské. Vedci by mohli študovať materiál jadra spôsobmi, ktoré boli predtým nemožné, ak by sa dalo dokázať, že materiál z jadra skutočne uniká. Prítomnosť prvotného hélia-3 môže skrývať tajomstvá o formovaní našej planéty, ku ktorým sa nedá dostať inými prostriedkami. Toto odhalenie naznačuje, že hlboká Zem je dynamickejšia, než sa predtým predpokladalo, čím prevracia konvenčné predstavy o geochemickej izolácii medzi jadrom a ostatnými vrstvami našej planéty.

Forrest Horton, geochemik z oceánografického inštitútu Woods Hole, nazýva objav „vzrušujúcim“ a zdôrazňuje, že je potrebné urobiť oveľa viac práce. Štúdia vyvolala viac otázok, ako zodpovedala, čím sa otvorili nové cesty pre výskum zemského jadra. Ďalšie dôkazy o úniku jadra boli poskytnuté v správe vedcov publikovanej v časopise Nature.

Celkovo tento prevratný objav spochybňuje existujúce poznatky o jadre Zeme a predstavuje príležitosť pre vedcov preskúmať materiál jadra bezprecedentnými spôsobmi. Dôsledky tohto výskumu by mohli zmeniť naše chápanie formovania a dynamiky našej planéty.

