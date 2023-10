Nárast prachu vo vzduchu vyvoláva obavy z klimatických zmien

By

Množstvo prachu vo svetovom ovzduší sa podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) v roku 2022 zhoršilo. Organizácia vyzvala na ďalší výskum súvislosti medzi klimatickými zmenami a nárastom hotspotov piesočných búrok. Nárast prachu sa pripisuje zvýšeným emisiám z regiónov, ako je západná a stredná Afrika, Arabský polostrov, Iránska náhorná plošina a severozápadná Čína.

Šéf WMO Petteri Taalas zdôraznil, že ľudské aktivity ovplyvňujú pieskové a prachové búrky. Vyššie teploty, sucho a zvýšený výpar majú za následok nižšiu vlhkosť pôdy, čo v kombinácii so zlým obhospodarovaním pôdy prispieva k častejším pieskovým a prachovým búrkam. Výročná správa WMO analyzovala výskyt a nebezpečenstvo prachových búrok a zdôraznila ich vplyv na spoločnosť.

Správa odhalila, že celosvetový priemer priemerných ročných povrchových koncentrácií prachu v roku 2022 bol o niečo vyšší ako v roku 2021. V roku 2021 to bolo 13.5 mikrogramu na meter kubický, kým v roku 2022 sa zvýšil na 13.8 mikrogramu na meter kubický. Oblasť Bodele v Čade zaznamenala najvyššiu odhadovanú ročnú priemernú povrchovú koncentráciu prachu v rozmedzí od 900 do 1,200 200 mikrogramov na meter kubický. Na južnej pologuli, v strednej Austrálii a na západnom pobreží Južnej Afriky boli najvyššie koncentrácie v rozmedzí od 300 do XNUMX mikrogramov na meter kubický.

Prachové búrky majú ďalekosiahle dopady, čo prispieva k stmavnutiu oblohy a zhoršeniu kvality ovzdušia. Správa uvádza, že približne 2,000 XNUMX miliónov ton prachu sa každý rok dostane do atmosféry, čo ovplyvňuje ekonomiky, ekosystémy, počasie a klímu, a to aj v regiónoch vzdialených tisíce kilometrov. Hoci svoju úlohu zohrávajú prírodné procesy, významnou mierou prispieva aj zlé hospodárenie s vodou a pôdou.

Bulletin upozornil na tri hlavné incidenty v roku 2022 vrátane „výnimočného prepuknutia prachu“ zo severnej Afriky nad Španielskom a Portugalskom, ktoré prekonalo predpisy Európskej únie o kvalite ovzdušia. Ďalšia silná prachová búrka sa vyskytla na Blízkom východe, čo znížilo viditeľnosť v celom regióne. Okrem toho prachová búrka na ornej pôde na východe Spojených štátov ovplyvnila poľnohospodárske aktivity.

Taalas zdôraznil dôležitosť riešenia vplyvov pieskových a prachových búrok na zdravie, dopravu a poľnohospodárstvo. Bulletin vyzýval na ďalší výskum súvislosti medzi prachovými búrkami a klimatickými zmenami, keďže táto oblasť zostáva do značnej miery nepreskúmaná. Cieľom WMO je zaviesť systémy včasného varovania pred poveternostnými katastrofami na celom svete do štyroch rokov s cieľom zmierniť zhoršujúce sa dôsledky zmeny klímy vrátane prachových búrok.