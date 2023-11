By

Swinburne University of Technology sa zapísala do histórie tým, že sa stala prvou organizáciou mimo USA, ktorá sa ako vedecký partner pripojila k vysoko váženému WM Keck Observatory na Havaji. Toto prelomové partnerstvo bude veľkým prínosom pre výskumníkov zo Swinburne, pretože zdvojnásobí ich počet pozorovacích nocí a poskytne im hlas pri stanovovaní priorít vedy a techniky observatória. Okrem toho to umožní spoločnosti Swinburne rozšíriť svoje odborné znalosti v oblasti špičkových technológií prostredníctvom nových projektov v oblasti prístrojového vybavenia a vývoja softvéru.

Spolupráca s Keck Observatory stavia na dlhotrvajúcom 15-ročnom partnerstve Swinburne s Caltech, výsledkom čoho je celý rad pozoruhodných vedeckých úspechov. Výskumníci zo Swinburne poskytli prelomové príspevky, ako je odhalenie vnútorného fungovania protogalaxií pomocou kozmického ďalekohľadu, odhalenie znečistenia vesmíru spôsobeného zrodom nových hviezd a objavenie fosílie z Veľkého tresku pomocou obrovského teleskopu.

Swinburne, uznávaný pre svoj svetový výskum astronómie a astrofyziky, je v popredí rýchlo rastúceho vesmírneho a leteckého sektora, ktorého hodnota sa do roku 1.1 odhaduje na neuveriteľných 2040 bilióna USD. Astronómovia zo Swinburne využili svoje špičkové zariadenia a vyvinuli diaľkové prevádzkovanie teleskopov a ich ovládanie z riadiacej miestnosti vzdialenej viac ako 9000 kilometrov vďaka štedrému daru od charitatívneho fondu Erica Ormonda Bakera.

Toto nové vedecké partnerstvo s observatóriom Keck má v nadchádzajúcom desaťročí výrazne posilniť postavenie a vplyv spoločnosti Swinburne vo vedúcich vedeckých snahách s vysokým dosahom. Vicekancelárka a prezidentka Swinburne, profesorka Pascale Quester, vyjadrila svoje nadšenie a uviedla: „Táto historická dohoda pomôže zabezpečiť budúcnosť Austrálie ako globálneho lídra v astronómii a vesmírnych technológiách.“

S rozšíreným prístupom k pozorovacím nociam prevezmú astronómovia Swinburne vedúce úlohy vo vedeckých programoch s vysokým dopadom. V spolupráci s významnými inštitúciami a váženými vedcami z Caltechu, Kalifornskej univerzity, NASA, Havajskej univerzity a ďalších, budú stáť na čele objavov vedeckého prostredia zajtrajška.

Dočasný riaditeľ observatória Keck Rich Matsuda dodal: „Sme nadšení, že môžeme privítať Swinburne University of Technology ako vedeckého partnera. Ich hodnoty, vízia a záväzok slúžiť globálnej astronomickej komunite sú v úzkom súlade s naším poslaním. Spoločne sa tešíme, že sa pustíme do vzrušujúcej výpravy za odhalením základných poznatkov o vesmíre, ktorý zostáva neobjavený.“

Veľvyslankyňa Spojených štátov amerických v Austrálii, Jej Excelencia Caroline Kennedyová, ocenila nové partnerstvo vo video správe, v ktorej ocenila trvalú spoluprácu medzi Austráliou a USA v oblasti prieskumu vesmíru. Vyjadrila svoje očakávanie pre prevratné objavy, ktoré vzídu z tohto výnimočného partnerstva.

