Výskumníci našli podobnosti medzi rýchlymi rádiovými výbuchmi a zemetraseniami

Vedci z Tokijskej univerzity objavili pozoruhodné podobnosti medzi štatistickým správaním sa opakujúcich sa rýchlych rádiových vzplanutí (FRB) a zemetrasením. FRB sú intenzívne výbuchy rádiových vĺn, ktoré pochádzajú mimo našej galaxie a zvyčajne trvajú niekoľko milisekúnd. Astronómovia však pozorovali aj tisíckrát kratšie záblesky.

Štúdia vedená astrofyzikmi Tomonori Totani a Yuya Tsuzuki z Tokijskej univerzity analyzovala súbor údajov 7000 vzplanutí z troch opakujúcich sa zdrojov FRB. Údaje boli zhromaždené pomocou ďalekohľadov, ako je observatórium Arecibo v Portoriku a päťstometrový sférický teleskop v juhozápadnej Číne. Jeden zo zdrojov, FRB20121102A, je vzdialený viac ako tri miliardy svetelných rokov a bol prvým objaveným opakovačom FRB.

Výskumníci zistili, že časy príchodu výbojov z FRB20121102A vykazovali vysoký stupeň korelácie, pričom veľa výbojov prišlo v priebehu jednej sekundy od seba. Táto korelácia sa vytratila v dlhších časových intervaloch, pričom zhluky oddelené viac ako sekundou prichádzali náhodne. Správanie je podobné tomu, ako zemetrasenia spôsobujú sekundárne otrasy po otrasoch, ale po prechode epizódy otrasov sa stávajú nepredvídateľnými.

Okrem toho vedci zistili, že miera „následných otrasov“ FRB sa riadi zákonom Omori-Utsu, ktorý charakterizuje výskyt následných otrasov na Zemi. Zistili, že každý výbuch mal 10-50% šancu vyvolať následný otras v závislosti od jeho zdroja. Je zaujímavé, že pravdepodobnosť zostala konštantná, aj keď sa aktivita FRB v danej epizóde náhle zvýšila.

Aj keď existuje veľký rozdiel medzi FRB a zemetraseniami – energie časovo korelovaných FRB sú úplne nekorelované – výskumníci pripisujú túto nezrovnalosť obmedzenému dynamickému rozsahu v údajoch FRB v porovnaní so zemetraseniami.

Tieto zistenia vychádzajú z predchádzajúceho výskumu astronómov v Číne v roku 2018, ktorí ukázali, že distribúciu energie FRB možno opísať pomocou zákona o zemetrasení Gutenberg-Richter.

Výskum otvára cesty pre ďalšie skúmanie vlastností jadrovej hmoty v neutrónových hviezdach, čo by mohlo poskytnúť pohľad na pôvod FRB. Štúdia bola publikovaná v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

