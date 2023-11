Svetlo: Prekvapivý katalyzátor vyparovania a jeho potenciálne dôsledky

By

Vyparovanie tekutej vody, dobre preštudovaný fyzikálny proces na Zemi, môže mať v hre prekvapivý faktor: samotné svetlo. Nedávne experimenty uskutočnené výskumníkmi z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) vrhli svetlo na úplne nový zdroj vyparovania, ktorý by mohol mať potenciálne väčší transformačný vplyv na tekutú vodu ako samotné teplo. Tento objav spochybňuje súčasné chápanie kolobehu vody a otvára nové možnosti pre rôzne vedecké oblasti.

Historicky sa proces vyparovania vody pripisoval teplu. Nezrovnalosti v rýchlostiach odparovania vody však v posledných rokoch mätú matematikov a vedcov. V štúdii uskutočnenej v roku 2022 vedci pozorovali rýchlosť odparovania, ktorá prekročila tepelný limit tekutej vody o 278 percent.

Vedci z MIT, ktorí boli k týmto zisteniam spočiatku skeptickí, sa rozhodli preskúmať alternatívne vysvetlenia. Prostredníctvom svojich experimentov zistili, že svetlo môže pri nedostatku tepla vyvolať odparovanie tekutej vody. Toto odhalenie je obzvlášť zaujímavé, pretože je známe, že voda primárne absorbuje teplo, nie svetlo. To vysvetľuje, prečo slnečné svetlo môže preniknúť do hlbín oceánu, keď je voda čistá, čo nám umožňuje vidieť dno oceánu zhora.

Vedci zistili, že nasmerovaním farebných svetiel na hydrogélový materiál naplnený vodou mohli merať množstvo vody stratenej odparovaním. Použité svetlá boli chránené pred vyžarovaním tepla, no stále spúšťali kondenzáciu na materiáli.

Vzhľadom na potenciálny význam tohto objavu vedci z MIT tento fenomén označili za „fotomolekulárny efekt“. Ak svetlo bez tepla môže skutočne viesť k odparovaniu, má to hlboké dôsledky pre polia, ako je odsoľovanie. Využitie týchto poznatkov by mohlo viesť k výrazne efektívnejším a nákladovo efektívnejším procesom odsoľovania, čo by mohlo strojnásobiť alebo štvornásobiť ich súčasnú produktivitu.

FAQ

Otázka: Ako svetlo vyvoláva odparovanie?

Odpoveď: Vedci z MIT zistili, že samotné svetlo, bez tepla, môže spôsobiť vyparovanie tekutej vody. Zatiaľ čo voda primárne absorbuje tepelnú energiu, táto štúdia naznačuje, že môže absorbovať aj svetlo, čím sa pri vystavení špecifickým vlnovým dĺžkam svetla spúšťa odparovací efekt.

Otázka: Aké dôsledky má tento objav?

Odpoveď: Toto zistenie spochybňuje tradičné chápanie vyparovania vody, čo vedie k prehodnoteniu vodného cyklu. Okrem toho predstavuje nové príležitosti na zlepšenie procesov odsoľovania, ktoré ich môžu výrazne zefektívniť a zlacniť.

Otázka: Prebiehajú snahy o overenie týchto zistení?

Odpoveď: Áno, výskumníci z MIT už začali spoluprácu s inými odborníkmi, aby potvrdili a ďalej preskúmali svoje výsledky. Ďalšie výskumné tímy tiež zvažujú pokusy zopakovať zistenia, čím sa zabezpečí preskúmanie a nezávislé overenie tohto prelomového objavu.

Otázka: Ako môže tento objav ovplyvniť modelovanie klimatických zmien?

Odpoveď: Zlepšením nášho chápania vyparovania má tento objav potenciál zlepšiť modelovanie klimatických zmien. Zistenia by mohli prispieť k presnejším predpovediam a hodnoteniam vodného cyklu a jeho vplyvu na globálne klimatické vzorce.

Otázka: Kde nájdem ďalšie podrobnosti o tomto výskume?

Odpoveď: Štúdia vykonaná výskumníkmi MIT bola publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).