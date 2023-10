Robotmi ovládané teleskopy Bright Transient Survey (BTS) objavujú, potvrdzujú a klasifikujú novú supernovu

By

Skupina vedcov a astronómov urobila významný prelom v štúdiu supernov úspešným využitím technológií umelej inteligencie (AI) a strojového učenia. Astronómovia použili projekt robotov Bright Transient Survey (BTS) ako súčasť širšej iniciatívy na pozorovanie a klasifikáciu supernov, ktoré presahujú určitú úroveň jasu.

BTSbot, vyvinutý študentmi a profesormi na Northwestern University, dokázal identifikovať a klasifikovať supernovu v reálnom čase, čím sa eliminovala potreba ľudského zásahu na potvrdenie udalosti. Odstránením „ľudského prostredníka“ bot poskytuje výskumníkom viac času na analýzu nebeskej udalosti.

Odborný asistent Adam Miller z Northwestern University vyjadril dôležitosť tohto vývoja a uviedol, že ďalšie zdokonaľovanie modelov by mohlo robotovi umožniť izolovať špecifické podtypy hviezdnych výbuchov. To by výrazne zlepšilo štúdium kozmických výbuchov a prispelo k rozvoju nových hypotéz vysvetľujúcich ich pôvod.

Zatiaľ čo niektorí jednotlivci vyjadrili obavy z nahradenia ľudí AI, Miller zdôraznil, že konečným cieľom je zvýšenie efektivity. Projekt BTS, ktorý sa začal v roku 2018, má teraz rozsiahlu databázu desiatok tisíc supernov. Tieto údaje umožňujú tímu trénovať a zlepšovať schopnosť robota automatizovať proces zisťovania a klasifikácie.

Úspešná aplikácia AI a strojového učenia v tejto oblasti znamená významný pokrok v astronomickom výskume. Vďaka spolupráci teleskopov ovládaných robotmi BTS sú teraz objavy a klasifikácia nových supernov efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.

– Definícia supernovy: Supernova je silná explózia, ktorá nastáva na konci životného cyklu hviezdy, čo má za následok uvoľnenie obrovského množstva energie a tvorbu nových prvkov.

– Definícia AI: Umelá inteligencia sa vzťahuje na vývoj počítačových systémov schopných vykonávať úlohy, ktoré si zvyčajne vyžadujú ľudskú inteligenciu, ako je vizuálne vnímanie, rozpoznávanie reči a rozhodovanie.

– Definícia strojového učenia: Strojové učenie je podmnožinou AI, ktorá zahŕňa použitie algoritmov, ktoré počítačom umožňujú učiť sa z údajov a interpretovať ich bez explicitného programovania.

