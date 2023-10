Zriedkavé varianty v géne DOT1L spojené s vývojovým oneskorením a vrodenými anomáliami

By

Nedávna štúdia vedená výskumníkmi z Baylor College of Medicine a Texas Children's Hospital identifikovala zriedkavé varianty zosilnenia funkcie v géne DOT1L, ktoré sú spojené s genetickou poruchou charakterizovanou oneskorením vo vývoji a vrodenými anomáliami. Zistenia štúdie boli publikované v American Journal of Human Genetics.

Štúdia začala, keď sa zistilo, že deväť nepríbuzných jedincov s mentálnym postihnutím, vývojovým oneskorením, výraznými črtami tváre a inými prekrývajúcimi sa symptómami má varianty v géne DOT1L. To bolo prekvapujúce, pretože gén predtým nebol spojený so žiadnou genetickou alebo neurologickou poruchou.

DOT1L je gén, ktorý kóduje enzým nazývaný lyzín metyltransferáza (KMT). Tento enzým pridáva metylové skupiny k špecifickej aminokyseline prítomnej na histónovom proteíne, ktorý môže regulovať expresiu cieľových génov. Predchádzajúci výskum ukázal, že varianty straty funkcie v DOT1L môžu spôsobiť dominantné ľudské vývojové poruchy. Táto štúdia však zistila, že tieto varianty so ziskom funkcie v DOT1L spôsobujú dominantnú poruchu prostredníctvom iného mechanizmu.

Aby vedci lepšie pochopili, ako varianty v DOT1L spôsobujú poruchu, obrátili sa na ovocné mušky. Zistili, že verzia génu pre ovocné mušky, známa ako grappa (gpp), má u ľudí podobné funkcie ako DOT1L. Štúdiom mutantných múch a múch s potlačenou expresiou gpp zistili, že gpp je nevyhnutný pre prežitie múch, správny vývoj a funkciu nervového systému. Zistili tiež, že expresia variantných verzií ľudského génu DOT1L v týchto muchách viedla k hlbším defektom a vyšším úrovniam metylácie v porovnaní s normálnou expresiou DOT1L.

Na základe týchto zistení vedci dospeli k záveru, že varianty zosilnenia funkcie v DOT1L vedú k nadmernej enzymatickej aktivite a zvýšeným hladinám metylácie, čo pravdepodobne prispieva k symptómom pozorovaným u pacientov s poruchou. Štúdia naznačuje, že zníženie aktivity DOT1L by mohlo byť potenciálnou terapeutickou stratégiou v budúcnosti.

Je potrebný ďalší výskum na úplné pochopenie mechanizmu, ktorý je základom poruchy, a na vývoj cielených terapií. Táto štúdia však poskytuje cenné poznatky o úlohe génu DOT1L pri genetických poruchách a otvára nové možnosti skúmania v oblasti vývojovej biológie.

