Asteroid 33 Polyhymnia: Tajomná a ultrahustá entita

Vedci z University of Arizona v Tucsone urobili pri štúdiu asteroidu 33 Polyhymnia mätúci objav. Tento asteroid, pomenovaný podľa gréckej múzy posvätných hymnov, vzbudil záujem astrofyzikov vďaka svojej neuveriteľnej hustote. V skutočnosti je 33 Polyhymnia taká hustá, že vedci predpokladajú, že môže byť zložená z prvkov, ktoré sa nenachádzajú v periodickej tabuľke.

Možnosť, že asteroidy majú na Zemi neznáme zloženie, je obzvlášť významná pre tých, ktorí sa podieľajú na ťažbe vesmíru. Spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o ťažbu drahých kovov ako zlato na asteroidoch, by existenciu takýchto prvkov považovali za veľmi zaujímavú.

V štúdii publikovanej v The European Physical Journal Plus výskumníci klasifikovali 33 Polyhymnia ako kompaktný ultrahustý objekt (CUDO) a zistili, že má nameranú hustotu vyššiu ako ktorýkoľvek známy prvok na Zemi. Predpokladajú, že tento asteroid môže byť zložený zo superťažkých prvkov, ktoré ľudia predtým neidentifikovali.

Hustota týchto hypotetických prvkov by bola ešte väčšia ako hustota Osmia, čo je v súčasnosti najhustejší známy prirodzene sa vyskytujúci stabilný prvok. S atómovým číslom okolo 164 by tieto prvky hustotou prekonali Osmium.

Tím University of Arizona skúmal vlastnosti prvkov s atómovými číslami vyššími, ako sú v periodickej tabuľke. Hoci skúmali prvky ako Osmium a iné, ktoré boli umelo vyrobené s vyššími atómovými číslami, nedokázali nájsť žiadne s hmotnostnými hustotami, ktoré by mohli zodpovedať za pozorovania uskutočnené na 33 Polyhymnia.

Výskumníci navrhli, že ak sú superťažké prvky dostatočne stabilné, mohli by potenciálne existovať v jadrách hustých asteroidov, ako je 33 Polyhymnia. To otvára fascinujúce možnosti pre ďalší výskum a pochopenie zloženia asteroidov v našej slnečnej sústave.

Nedávne snahy NASA študovať a získať vzorky z asteroidov sú v súlade so zisteniami University of Arizona. Úspešné získanie vôbec prvej vzorky asteroidu z asteroidu Bennu, ako aj vypustenie kozmickej lode Psyche na štúdium kovového asteroidu Psyche, podčiarkuje dôležitosť skúmania týchto nebeských telies. Tieto misie by mohli poskytnúť cenné poznatky o vzniku a zložení asteroidov a osvetliť ranú históriu našej slnečnej sústavy.

