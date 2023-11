Pokojná transformácia Gurugramu: Z centra zločinu na prosperujúce centrum vzdelávania

By

Gurugram, rozvíjajúce sa mesto v Indii, nie je cudzincom, pokiaľ ide o zločiny, no nedávny vývoj mení jeho imidž v pozitívnom svetle. Gurugram, ktorý bol predtým známy kriminálnymi aktivitami, zažil pozoruhodnú premenu na prosperujúce centrum vzdelávania.

V rámci významného kroku smerom k potlačeniu kriminality úrady nedávno zadržali dvoch jednotlivcov, Rohana a Rohita Sehrawatovcov, zodpovedných za napadnutie a okradnutie taxikára. Obvinení, ktorí si taxík zarezervovali online, boli zatknutí po tom, ako vodič incident nahlásil. Po ich zadržaní polícia zaistila strieborný náramok, mobilný telefón a kreditnú kartu, z ktorých si páchatelia vybrali 15,000 XNUMX rupií predtým, ako sa oddali nákupnej horúčke.

Tento incident odlišuje skutočnosť, že jeden z obvinených, Rohan, študoval na Amity University bakalársky titul z angličtiny (Hons). To zdôrazňuje iróniu študenta, ktorý by sa mal sústrediť na budovanie svetlej budúcnosti, zapojený do kriminálnych aktivít. Polícia v súčasnosti prípad vyšetruje a zisťuje motiváciu ich konania.

